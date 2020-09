Tampa Bay är mästare - Dallas finska kvartett utan belöning

Tampa Bay är nya Stanley Cup-mästare.Victor Hedman utsågs dessutom till slutspelets mest värdefulle spelare.– Jag har inte ord … Det är så mycket känslor just nu, säger Hedman från isen i Edmonton.

Ett sista desperat försök misslyckades, Dallas tappade pucken och hela Tampa Bay samlades i en jättehög vid målvakten Andrej Vasilevskij redan sekunder innan slutsignalen gick.

Tampa Bay hade vunnit med 2–0 och sammanlagt 4–2 i matcher.

– Den sista perioden var den längsta i mitt liv. Jag har inte ord … Det är så mycket känslor just nu, säger Victor Hedman i en intervju på isen direkt efter slutsignalen och det stora segerjublet

Direkt efter intervjun fick den svenske backstjärnan ta emot Conn Smythe Trophy, priset som den mest värdefulle spelaren under slutspelet.

Finalmatchen blev den sista i slutspelsbubblorna i Edmonton och Toronto – alla finalspelarna har varit borta från sina familjer i över två månader.

– Det har varit så speciellt att vara i en bubbla i 80 dagar, men just är det så otroligt värt det. Jag är så glad, säger Hedman.

– Jag önskar bara att våra familjer och fans kunde vara här.

Fansen ja, i stället för att se matchen på plats fick de följa finallagen via stobildsskärmar, utanför Tampa Bays hemmaarena Amalie Arena hade flera hundra hockeysupportrar samlats för att kunna fira lagets första titel sedan 2004.

– Det här betyder så mycket för hela staden. Det har varit en fantastisk resa att vara med laget i så många säsonger, säger Hedman.

I själva matchen satte Tampa Bay från första nedsläpp tryck mot Dallas, som under första kvarten knappt kom ur egen zon med pucken under kontroll.

Men det krävdes ett numerärt överläge halvvägs i in i perioden för att matchens nolla skulle spräckas.

När Dallas John Klingberg fick sätta sig i utvisningsbåset efter en tripping behövde hela slutspelets målkung Brayden Point bara en halv minut för att sätta 1–0. Kanadensaren fick öppen gata när Dallasförsvaret tittade på pucken och lät Point ta hand om sin egen retur.

Det var Points femte mål i finalserien och 14:e i slutspelet.

Victor Hedman bjöd sedan in Dallas in matchen när han åkte ut två minuter för interference. Dallas trummade på, men fick aldrig in pucken. Och när laget såg ut att komma tillbaka spelmässigt slog Tampa Bay till igen. Dallas Alexander Radulov gav bort pucken mitt i ett byte och Tampa Bay tackade och tog emot. I den snabba kontringen var Blake Coleman sist på pucken.

Och fler mål blev det alltså inte.

I och med segern har Tampa Bay också fått sin revansch från fjolårets fiasko, när grundseriens bästa lag åkte ut i slutspelets första omgång utan att vinna en enda match.

– Vi har fått så många frågor om det. Men det är ett nytt lag nu. Det kommer att ta månader eller mer för att det här ska sjunka in, säger Victor Hedman.

Roppe Hintz kunde inte medverka i den sjätte finalen. Miro Heiskanen, Esa Lindell och Joel Kiviranta tvingades från första parkett följa med Tampas segerfest.