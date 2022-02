Tallink vände till vinst mot slutet av året

Rederiet Tallink redovisar ett resultat där förlusten i fjol halverades jämfört med 2020. Mot slutet av fjolåret gjorde rederiet redan en liten vinst och vd Paavo Nõgene skriver i bokslutsrapporten att resultatet krävt ett hårt jobb av hela organisationen.

Tallinks omsättning ökade något i fjol jämfört med 2020 trots att passagerarsiffrorna sjönk med över 20 procent. I fjol transporterade rederiet närmare tre miljoner passagerare. Fraktmängderna var ungefär desamma som 2020.

"Vi tror att 2022 är ett år av positiva förändringar åtminstone då det gäller coronapandemin", säger Tallinks vd Paavo Nõgene i rederiets bokslutsrapport.

Han konstaterar att fartygen är redo för återvändande passagerare och för att upprätthålla kryssningstraditionerna på Östersjön.

Till Tallinks positiva resultat mot slutet av året medverkar att rederiet i fjol somras öppnade rutten mellan Tallinn och Stockholm liksom rutten mellan Helsingfors och Stockholm, heter det i rapporten. Bägge rutterna lockade passagerare när reserestriktionerna tillfälligt lättade under fjolårets tredje kvartal.

Också uthyrningen av fartygen Victoria I, Silja Europa och Romantika påverkade resultatet positivt. Victoria I och Romantika trafikerade på Medelhavet under årets andra kvartal, medan Romantika och Silja Europa fungerade som hotell under klimatmötet COP26 i Glasgow under fjolårets sista kvartal.

I fjol fortsatte byggnadsarbetet av det nya snabbgående fartyget My Star som ska bli klart i år. Ett annat projekt som rederiet betecknar som centralt är öppnandet av Burger King restauranger i Baltikum.

"Under fjolåret återställde vi rutter och funktioner under krävande förhållanden. Strategiska projekt framskred under pressade tidtabeller", säger Paavo Nõgene i rapporten.

Han tycker att rederiet fungerat flexibelt och kostnadseffektivt samtidigt som det byggt buffertar och tryggat hållbarheten på sikt. Siktet har hela tiden varit inställt på att återhämta sig efter pandemin.