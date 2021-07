Talibanerna: Vi styr 85 procent av landet

Talibanerna kontrollerar nu 85 procent av Afghanistan. Det säger Shahabuddin Delawar, företrädare för extremistorganisationen, på en presskonferens i Moskva.

Vid presskonferensen säger Shahabuddin Delawar att talibanerna även kontrollerar 250 av landets 398 distrikt.

– USA tvingades lämna våra områden, säger han.

Afghanistan har den senaste tiden skakats av ett ökat antal våldsdåd och stridigheter efter att såväl USA som Storbritannien meddelat att man är i färd med att avsluta sina militära operationer i landet.

På presskonferensen i Moskva uttalar sig talibanerna som om de redan har kontroll över landet, även om de uppger att de inte söker just "total kontroll". Talibanerna säger, via Shahabuddin Delawar, bland annat att alla afghaner har rätt till en utbildning som baseras på "islamisk lag och afghanska traditioner" – och att skolor och sjukhus kommer att fortsätta hålla öppet. Under talibanregimens tidigare styre 1996-2001 tilläts inte flickor över nio år att gå i skolan.

Vidare heter det från Shahabuddin Delawar att talibanerna ska respektera etniska minoriteter, samtidigt som han uppger att talibanerna inte gett några löften till USA om att lämna lokala styren ifred.

Delawar vädjar samtidigt till internationella hjälporganisationer att "fortsätta arbeta i Afghanistan".

Uttalandet om kontrollen över Afghanistan kommer samma dag som besked om att talibanerna intagit en viktig gränskorsning mellan Afghanistan och Iran.

– Vi har nu total kontroll över gränsstaden Islam Qala och kommer att försöka återställa aktiviteten där under dagen, sade en talesperson för den militanta islamistgruppen till nyhetsbyrån AFP tidigare på dagen.

Enligt Ryssland kontrollerar talibanerna även 85 procent av gränsområdet mot Tadzjikistan. Ryssland manar samtidigt alla parter i konflikten till återhållsamhet. Enligt uppgifter till ryska nyhetsbyråer kan talibanerna även tänka sig att återuppta samtal om eldupphör med styret i det krigshärjade landet.