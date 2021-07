Talibanerna – mjukare nu än då?

Talibanernas styre i Afghanistan på 1990-talet var "fruktansvärt hårt", säger Klas Bjurström vid Svenska Afghanistankommittén (SAK).Sedan dess har rörelsen blivit avsevärt mjukare i tonen, även om det till stor del antas vara retorik för att få större stöd. Så hur skulle det bli om de återfick makten?

Under den extremreligiösa regimen 1996–2001 fick flickor över nio år inte gå i skola. De berömda jättebuddhorna vid staden Bamiyan sprängdes. Musik och den populära drakflygningen, som senare blev världskänd via boken och filmen The Kite Runner (Flyga drake), förbjöds.

Läs också: "Talibanerna: Vi styr 85 procent av landet"