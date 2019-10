Tågstrejken i huvudstadsregionen avblåst

Den planerade lokförarstrejken i huvudstadsregionens lokaltågstrafik är avblåst. Lokförarna och VR har kommit överens i tvisten som skulle ha ställt in trafiken mellan klockan 3 och 9.

Orsaken till den planerade protesten var att järnvägsfacket var missnöjt med VR:s sätt att meddela om arbetsturer till lokförare som kallas in på kort varsel.

VR planerade att i fortsättningen låta bli att kalla in förare per sms. I stället skulle inhopparna i fortsättningen kolla sina turer i ett arbetsschema – också under sjukledigheter och lediga tider. VR motiverade beslutet med en ändring i datasystem.

Parterna fortsätter nu förhandlingarna. Lokförarna jobbar som normalt på måndag.