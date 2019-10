Lokförarstrejk i huvudstadsregionens närtrafik på måndag – alla avgångar inställda i sex timmar

Järnvägsfacket RAU ry meddelar om att lokförarna i Helsingforsregionen lägger ner sitt arbete mellan klockan 3 och klockan 9 på måndagsmorgonen. Protesten påverkar huvudstadsregionens lokaltåg där samtliga avgångar mellan klockan 3 och 9 ställs in.

Orsaken till protesten är att järnvägsfacket är missnöjt med VR:s sätt att meddela om arbetsturer åt lokförare som är utanför arbetslistorna och som kallas in på kort varsel.

VR planerar att i fortsättningen låta bli att kalla in förare per sms. I stället ska inhopparna i fortsättningen kolla sina turer i ett arbetsschema – också under sjukledigheter och lediga tider. VR motiverar beslutet med en ändring i datasystem.

Trots att protesten tar slut klockan 9 på måndag räknar både järnvägsfacket och VR med störningar i lokaltågstrafiken under hela dagen.

Tågen som strejken påverkar är HRT-tågen A, E, I, K, L, P, U och Y och VR:s lokaltåg D, G, R, T och Z.