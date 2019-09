Vilken annan finländsk kanal än Yle Vega skulle ha kunnat ge mig nya favoriter till min annars Back to the Sixties-lista?

Vilken annan finländsk kanal än Yle Vega skulle ha kunnat ge mig nya favoriter till min annars Back to the Sixties-lista? Hade kanske aldrig hört Tomas Ledins Sommaren är kort, Nanne Grönvalls härliga Så avundsjuk eller Eric Claptons otroligt känslosamma Tears in Heaven. Tack till Yle Vega för de här och många andra nya melodier. På tal om ålder så fyller jag 74 år i december.

