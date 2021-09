Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn vill i en intervju (HBL 19.9) understryka att Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) under sin period som hyresvärd sedan 2012 endast höjt genomsnittshyrorna med 17,5 procent, på den "fria" marknaden har hyrorna under samma tid stigit med 36 procent i medeltal. Intervjuns bakgrund är att Sinnemäki varit Hekas styrelseordförande under huvuddelen av dess verksamhetstid. Niclas Lönnqvists frågor gäller Hekas fastighet Luftslottsgatan 3 i Nordsjö. Denna fastighets lidandes historia har redan tidigare behandlats.

Sinnemäki svarar som biträdande borgmästare. En from önskan till Sinnemäki: ta gärna reda på ens triviala fakta. Luftslottsgatans hyra har under Hekas tid stigit med 36 procent, exakt samma ökning som för de fritt finansierade bostäderna. Luftslottsgatan är inte en höghusfastighet, som Sinnemäki tycks tro. Fastigheten består av separata småhus, 4-6 bostäder i två våningar.

Vad har renoverats på Luftslottsgatan under Hekas tid som fastighetsägare, i praktiken från starten 2003? Den enda mer omfattande åtgärden gjordes 2019 då man nödsanerade och renoverade tolv badrum. Förra veckan startade renoveringen av de resterande 42 mindre kontaminerade badrummen. Nämnas kan också att parkeringsområdets staket har underhållsmålats samt att ett par andra jobb i samma storleksklass gjorts. Det kanske är motiverat att jag reagerar på rubriken "Anni Sinnemäki om Heka: "Renoveringskostnader får inte överdimensioneras" i intervjun.

För att inte verka enbart dyster avslutar jag med en sak som ger plus åt Luftslottsgatan. Man har använt mineritskivor för att markera husens socklar. De håller förstås inte. Under husen bor därför en del djur, vilket ju ger en naturnära miljö. Just nu var en rävfamilj granne med en uppsättning harar. Bra att ha måltiden nära till hands.

Nordsjö