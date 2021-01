Syrgasen har blivit en handelsvara i pandemins kölvatten

Var 40:e sekund dör ett barn i lunginflammation världen över – trots att effektiv behandling finns. På ett sjukhus i norra Rwanda har man börjat tillverka egen syrgas, och med hjälp av den har dödligheten till följd av luftvägsinfektioner hos nyfödda i princip eliminerats.

Den lilla pojken rycker till när det kalla stetoskopet nuddar vid hans hud. Barnläkaren Marie Josepha Tuyizere lägger en hand på hans arm medan hon lyssnar på hans lungor.

– Han har både sepsis och lunginflammation. Det är väldigt vanligt här, förklarar hon.

På golvet bredvid sängen står en cylinder fylld med syrgas som hjälper pojkens lungor att syresätta resten av kroppen.

Syrgasbehandling är en viktig åtgärd inom akut- och intensivvård, och Världshälsoorganisationen WHO räknar syrgas som ett läkemedel som ska finnas till hands. Men långt ifrån alla sjukhus har tillförlitlig tillgång på syrgas. De tunga, gasfyllda cylindrarna är dyra och svåra att transportera, vilket innebär att priset på syrgas är uppemot fem gånger högre i Afrika än i Europa, enligt en kartläggning som den ideella nyhetsorganisationen The Bureau of Investigative Journalism har gjort.

I norra Rwanda har ett sjukhus tagit upp kampen mot utländska leverantörer och börjat tillverka egen syrgas. I en fabrikslokal i korrugerad plåt intill distriktssjukhuset i Ruhengeri, bara 15 kilometer från Volcanos National Park dit turister vallfärdar för att se en skymt av bergsgorillorna, produceras flera tusen liter syrgas varje dag.

Ljudet från kompressorn är öronbedövande.

– Den här maskinen separerar syret från kväve och andra gaser som finns i luften. Nästa steg är att komprimera syrgasen och fylla cylindrarna, förklarar Théogène Ngendahayo.

Varje cylinder innehåller 50 liter syrgas, en volym som snabbt går åt på ett sjukhus som tar emot mellan 200 och 300 patienter varje dag.

Tillgången på närproducerad syrgas räddar inte bara liv utan innebär även en stor besparing, berättar läkaren och sjukhusdirektören Philibert Muhire.

– Ambulanserna kör skytteltrafik med gravida kvinnor som kommer in med kraftiga blödningar, brusten livmoder eller andra komplikationer. Syrgas är en grundläggande åtgärd för att rädda livet på kritiskt sjuka patienter. Det är en enorm fördel att ha produktionen nära till hands, säger han.

Tidigare levererades syrgas från en produktionsanläggning i Kigali. Nu produceras omkring 2 500 liter syrgas var dag i Ruhengeri. Hälften används på sjukhuset och hälften – omkring 30 cylindrar – säljs till närliggande sjukhus.

– Det är en affärsverksamhet och naturligtvis tjänar vi pengar på det. Vi räddar liv, både på vårt eget sjukhus och på andra sjukhus, samtidigt som vi ökar intäkterna. Pengarna vi får in genom att sälja syrgas till andra sjukhus hjälper oss att betala för underhåll så att vi har en hållbar syrgasproduktion, säger Philibert Muhire.

Tillgången till syrgas är en livlina för de barn som varje år drabbas av lunginflammation, malaria och andra sjukdomar. Förra året dog 800 000 barn under fem år av lunginflammation, världen över. Majoriteten av dödsfallen sker i Sydostasien och i länderna söder om Sahara. I Rwanda är luftvägsinfektion en av de främsta dödsorsakerna, inte bara bland vuxna utan även bland barn.

Marie Inhammar är en svensk barnläkare från Uppsala och har arbetat för Läkare utan gränser i bland annat Afghanistan, Nigeria och Sydsudan. Hon berättar att syrgasbehandling är en viktig åtgärd för att hålla barn vid liv i väntan på att medicinerna hinner verka.

– Jag har sett många barn som ligger som fiskar på torra land. Armar och ben är helt slappa och det som rör sig är en bröstkorg som desperat kippar efter luft. Väldigt många barn hinner dö innan antibiotikan hunnit verka, för hjärtat orkar inte jobba utan syre. Det som syrgas gör är att det håller barnen under armarna medan lungorna läker, säger hon.

Studier pekar på att upp till 30 procent av de barn som läggs in för lunginflammation skulle kunna räddas om det fanns syrgas. Covid-19-pandemin har satt behovet av medicinsk syrgas i fokus, och Marie Inhammar hoppas att satsningarna på att installera syrgas även kommer att gynna barn.

I Afghanistan, där Marie Inhammar arbetade i början av pandemin, var effekten motsatt.

– All syrgas konsumerades av coronasjukhuset så vi fick sämre tillgång till syrgas till vår barnklinik på grund av coronapandemin, säger hon.

I en kuvös på neonatalavdelningen i Ruhengeri ligger ett tvillingpar. Tunna plaströr förser de för tidigt födda barnen med syrgas. Syret hjälper till att hålla i gång hjärtat, hjärnan och andra känsliga organ tills lungorna har utvecklats ordentligt. Tidigare dog vart tionde nyfött barn som drabbades av luftvägsinfektion. I dag räddas nästan alla, berättar barnläkaren Marie Josepha Tuyizere.

– Vi ser ganska många för tidigt födda barn. Det kan bero på att mamman har en infektion eller att hon bär på mer än ett barn. De som kommer hit brukar vi kunna rädda. Vi har inte alltid tillräcklig tillgång på syrgas, ibland uppstår det problem men det är sällan, säger hon.

Syrgasanläggningen är en dyr investering. Omkring 200 000 euro, pengar som främst kommer från utländska donationer. Liknande initiativ finns i bland annat Kenya och Etiopien, länder som tidigare varit beroende av utländska gasbolag för leveranser. Nu vill sjukhuset i Ruhengeri installera en andra kompressor.

– Med ytterligare en kompressor kan vi fördubbla vår kapacitet. Om tio sjukhus behöver syrgas samma dag, kan vi inte möta det behovet. Med större kapacitet, både när det gäller produktion och transport, kan vi rädda ännu fler liv, säger Philibert Muhire.

Kostnaden för medicinsk syrgas varierar kraftigt mellan olika länder i Afrika. Enligt en kartläggning som The Bureau of Investigative Journalism har gjort, kostar en så kallad J-cylinder, som innehåller 6 800 liter komprimerad syrgas, 23 US-dollar (cirka 19 euro) i Kenya medan priset på motsvarande volym i västafrikanska Guinea är 112 US-dollar (cirka 91 euro).