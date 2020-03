Sydkorea förklarar krig mot coronaviruset

Sydkoreas president Moon Jae-In beordrar landets myndigheter att arbeta dygnet runt för att bekämpa coronavirusutbrottet – som smittat närmare 5 000 människor i landet. Kina, som lyckats begränsa sitt omfattande utbrott, oroar sig nu för importerade fall.

– Hela landet har gått i krig mot den smittsamma sjukdomen, säger Moon Jae-In.

Smittspridningen har gått snabbt i Sydkorea under de senaste dagarna vilket bland annat lett till att en rad stora evenemang ställts in och skolor och förskolor hålls stängda. Under tisdagen bekräftades att ytterligare 477 människor smittats med viruset och två avlidit. Därmed har totalt 4 800 smittats och 28 människor dött.

Centralbanken varnar för att ekonomin kommer att krympa under första kvartalet, då epidemin påverkar både konsumtion och export.

Förutom att försätta myndigheterna i beredskapsläge meddelar presidenten att regeringen kommer att tillföra motsvarande omkring 23 miljarder euro för att stimulera ekonomin.

Sydkorea är det andra näst drabbade landet efter Kina, där utbrottet startade och där omkring 90 procent av de närmare 91 000 fallen i världen registrerats. Från Fastlandskina rapporterades 125 nya fall i måndags, en minskning jämfört med dagen före och den lägsta siffran sedan myndigheterna började gå ut med daglig statistik i januari.

Samtidigt börjar myndigheterna nu oroa sig för risken för att resenärer ska föra med sig nya fall av smittan in i landet. Av de få fall som registrerats de senaste dagarna utanför den värsta drabbade Hubeiprovinsen rör nämligen flera personer som smittats utomlands.

Bland annat har viruset konstaterats hos åtta kinesiska medborgare som arbetat på en restaurang i norra Italien, det värst drabbade området i Europa, och som flugit tillbaka till Kina i förra veckan.

Dessutom finns fyra fall av personer som rest tillbaka efter besök i Iran och person som anlänt från Storbritannien via Hongkong.