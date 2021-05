Flygbolag efter flygbolag meddelar att de följer EU:s uppmaning att undvika Belarus luftrum, sedan landet tvångslandat ett passagerarplan och gripit den regimkritiske journalisten Roman Protasevitj. Enligt oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja råder inget tvivel om att Protasevitj i detta nu torteras i fängelse.

Oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja uppmanar USA och G7-länderna att ta i med hårdhandskarna. Hon twittrar att hon, i ett samtal med USA:s president Joe Bidens nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan, uppmanat USA att "isolera regimen och pressa den genom sanktioner".

Samtidigt slår hon fast att Roman Protasevitj just nu med all sannolikhet går samma öde till mötes som många andra oppositionella i Belarus.

– Det råder inget tvivel om att Roman blir torterad i fängelset, säger hon, enligt AFP.

Det var i söndags som belarusiska myndigheter tvingade ett Ryanairplan, som var på väg mellan Grekland och Litauen, att landa i Minsk. Med på planet fanns den belarusiska journalisten och aktivisten Roman Protasevitj och hans flickvän, juridikstudenten Sofia Sapega, som båda greps. Sapega är rysk medborgare och Rysslands utrikesminister har sagt att hon ska friges – om hon inte brutit mot några lagar.

På måndagskvällen meddelade Belarus inrikesdepartement att Protasevitj hålls fortsatt frihetsberövad i Minsk. Journalisten, som riskerar fängelsestraff i upp till 15 år, framträdde också i en video som publicerades i flera kanaler i meddelandetjänsten Telegram.

Han säger där att han är vid god hälsa och att han erkänner att han medverkade till att organisera massprotester i Minsk i fjol, uttalanden som hans allierade avfärdar som framtvingade av regimen.

– Det är inte hans ord, inte hans intonation. Han agerar väldigt reserverat och man kan se att han är nervös. Och det är inte hans cigaretter på bordet, han röker inte det märket. Så jag tror att det här är framtvingat, säger Protasevitjs pappa Dmitrij enligt nyhetsbyrån AFP.

Pappan är i en intervju med BBC förvånad över att landets myndigheter lagt så stor energi på att få fast sonen.

– (President Aleksandr) Lukasjenko kanske ser honom som en personlig fiende, jag kan inte hitta någon annan förklaring.

Dmitrij Protasevitj säger till det brittiska mediebolaget att sonen mycket riktigt länge haft en ledande roll i demokratikampen i Belarus, men ser inget brottsligt i det.

– Myndigheterna är rädda för intelligenta fritänkare, de är rädda för yttrandefrihet.

– Han är en stark personlighet, men samtidigt känslig. Vi hoppas att han kan hantera detta.

I väntan på klarare besked är familjen mycket orolig, säger fadern, som bor i Polen.

– Vi vill knappt tänka på det, men kanske kan han bli slagen, torterad. Det är vår skräck.

Air France, Finnair och Singapore Airlines är de senaste företagen som meddelar att de ställer in eller dirigerar om flighter med rutter över Belarus. Detta sedan EU under måndagen bad alla EU-flygbolag att undvika flygningar genom belarusiskt luftrum. Belarusiska flygbolag ska inte heller släppas in i EU, varken för att flyga eller landa.

– Vi prioriterar våra kunders och vår personals säkerhet högst, säger en talesperson för Singapore Airlines till AFP.

Bland andra SAS, Lufthansa och Air Baltic meddelade redan på måndagen att de börjat följa EU:s rekommendationer.

Även Storbritannien, som nyligen lämnade EU, har gått på unionens linje och instruerat brittiska flyg att sky diktaturens luftrum. Ukraina meddelar att man också beslutat att stoppa flygningar till och från Belarus.

EU-ledarna var under det pågående toppmötet i Bryssel eniga i sitt fördömande av Belarus.

De kräver att Protasevitj och Sapega släpps omedelbart och manar internationella flygorganisationen ICAO att "skyndsamt utreda den här unika och oacceptabla incidenten". Dessutom ska "riktade ekonomiska sanktioner" mot Belarus och enskilda belarusier tas fram.

Utredningar har också inletts i Polen, där planet var registrerat, och i Litauen där åklagare bland annat ska titta på om det kan handla om "flygkapning i terrorsyfte".

– Det här är en attack mot demokratin. Det här är en attack mot yttrandefriheten, sade kommissionsordföranden Ursula von der Leyen på en presskonferens under natten mot tisdagen.

Joe Biden välkomnar EU:s åtgärder och säger att USA överväger vilka lämpliga medel man ska använda sig av.

FN:s människorättsorgan uppmanar Lukasjenkoregimen att genast släppa den gripne journalisten och hans flickvän.

– Vi kräver att både Roman Protasevitj och Sofia Sapega släpps omgående. Båda ska tillåtas fortsätta resan till sin planerade destination Litauen, säger talespersonen Rupert Colville vid en pressträff i Genève.