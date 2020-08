Svetlana Aleksijevitj vädjar till Aleksandr Lukasjenko: Avgå!

Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj uppmanar Belarus president Aleksandr Lukasjenko att lämna sin post under fredliga former innan ett inbördeskrig bryter ut i landet.

– Avgå innan det är för sent, innan du kastar in folket i en fruktansvärd avgrund, in i inbördeskrigets avgrund, vädjar hon i en intervju med USA-finansierade Radio Liberty.

Svetlana Aleksijevitj fick litteraturpriset 2015 för sina skildringar av förtryck och lidande i Sovjetunionen. Hon har länge varit en stark kritiker mot Aleksandr Lukasjenko, som brukar kallas för Europas sista diktator. Efter den senaste tidens polisvåld mot demonstranter anklagar hon sin landsman för att ha förklarat krig mot sitt eget folk.

– Du vill bara ha makt och ditt begär kommer att sluta med blodsutgjutelse, säger hon.

Våldsamheterna i Belarus, som även kallas Vitryssland, bröt ut efter presidentvalet i söndags då. Aleksandr Lukasjenko utropade sig själv till segrare efter att ha fått 80 procent av rösterna. Hans motståndare menar att valet knappast var fritt och rättvist.