Sveriges statsminister Löfven i coronakarantän

Den svenska statsministern isolerar sig efter att en person i hans närhet har träffat en annan med bekräftad smitta. Löfven skriver på Facebook att han och hans fru är i karantän på inrådan av läkare.I Danmark har 13 av regeringens 20 ministrar försatts i karantän efter att justitieministern insjuknade i covid-19.

Statsminister Stefan Löfven (Socialdemokraterna) skriver på Facebook att isoleringen är det enda ansvarsfulla att göra i det här läget:

"En person i min närhet har i sin tur vistats nära en person med bekräftad covid-19. Vederbörande har testat negativt men på inrådan av läkare håller min fru Ulla och jag oss isolerade tills vidare. Jag arbetar på distans. Vi mår bra och har inga symtom. I enlighet med rekommendation från vården kommer vi att ta coronatest så fort det är möjligt."

Löfven konstaterar också att utvecklingen går åt fel håll snabbt.

"Fler smittas. Fler dör. Det är en allvarlig situation."

I Sverige har nu totalt 6 002 människor dött till följd av covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rapportering på torsdagen.

Flera ministrar i den danska regeringen har också satts i karantän efter att den socialdemokratiske justitieministern Nick Hækkerup insjuknade i covid-19.

"Smittan har spridit sig både till Folketinget och till regeringen", skrev den danska statsministern Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) på onsdagen, också på Facebook.

Folketinget har skjutit upp flera omröstningar på grund smittade ledamöter.

Frederiksen ska enligt danska tidningsuppgifter inte ha några symtom och fortsätter sitt arbete via digitala möten.

Även om den norska smittspridningen, utifrån incidenstalen – det kumulativa antalet smittade per 100 000 under en två veckors period – är långt ifrån de danska och svenska kommer den norska regeringen att skärpa restriktionerna ännu mer. Norge har rapporterat fler än 6 000 fall av coronavirus under de senaste veckorna.

På torsdagsmorgonen meddelade den norska statsministern Erna Solberg (Höyre) att alla bör hålla sig hemma så mycket som möjligt och undvika sociala kontakter under de närmaste veckorna.

Samtidigt införs ett nationellt serveringsförbud som träder i kraft natten till lördagen. Då får krogar och barer inte släppa in nya gäster efter klockan 22 och kranarna stängs vid midnatt.

Utöver det uppmanas högskolor och universitet att övergå till distansundervisning, maxantalet för evenemang inomhus får inte överstiga 20, utomhus får 50 samlas.

I Oslo krävs redan nu munskydd på sådana platser där det inte går att hålla en meters avstånd.

Enligt stadens borgmästare Raymond Johansen finns det fortfarande för mycket social kontakt och därför uppmanar han att hålla ännu mera distans.

– Vi ser att smittan är förhållandevis hög bland unga vuxna och ungdomar. Därför vill jag uppmana till mindre fysisk kontakt som kramar och high fives, säger Johansen till NRK.

I Danmark stänger sju kommuner på norra Jylland sina gränser i fyra veckor. Dessutom stänger barer, kaféer, och restauranger och kultur- och idrottsevenemang kommer att få skärpta restriktioner.