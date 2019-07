Sveriges resa mot VM-bronset – dag för dag

Från Rennes till Nice till Le Havre till Paris till Rennes till Lyon till Nice och ända fram till ett VM-brons.Sveriges fotbollsdamer kan se tillbaka på ett fantastiskt VM.Här är hela resan.

Onsdag 5 juni

Sverige landar i Rennes. På hotellet möts spelarna av stadens borgmästare och lokala barn som bjuder på en sång- och dansuppvisning. Mötet med fotbollsstjärnorna blir lite för mycket för några av dem.

– Jag frågade på franska "är ni ledsna?" Men de var bara så tagna av att det var första gången de träffade fotbollsspelare, säger Linda Sembrant.

På lagets första träning regnar det, som vanligt under Peter Gerhardssons styre. Olivia Schough tränar lite på egen hand, men i övrigt är alla med för fullt.

Torsdag 6 juni

Vädret i Rennes är inget vidare, samtidigt som rapporterna från Sverige vittnar om värmebölja. Men det som oroar mest är Caroline Segers rygg. Direkt efter träningen tvingas Sveriges lagkapten till rehab med fysioterapeuten. Efteråt erkänner Seger att hon undrar om ryggen håller för ett helt mästerskap.

– Det gör man alltid, säger Seger.

Fredag 7 juni

Premiärdagen. Det högt emotsedda mästerskapet drar i gång och vilken fest det blir. Hemmanationen Frankrike gör processen kort med Sydkorea och vinner med 4–0 inför fullsatta läktare.

Vad Sverige gör vet ingen. Träningen är stängd för media.

Väderrapport: ostadigt.

Lördag 8 juni

Rapporten att över 10 000 biljetter har sålts till svenska fans glädjer spelarna som hoppas på en gul vägg i premiären mot Chile.

Det sydamerikanska laget hoppas samtidigt kunna ställa till med en praktskräll mot Sverige.

– Det är ett starkt lag, de är nia i världen. Vi vet att de är favoriter men jag vill självklart slå dem, och jag tror att vi kan göra det. De är starka men det är elva mot elva, så vi hoppas kunna ge mer än hundra procent och ska försöka vinna matchen, säger anfallaren María José Rojas.

Söndag 9 juni

Det vackra vädret hittar äntligen fram till Rennes och den sista helt öppna träningen genomför spelarna i solsken och värme. Reservmålvakten Jennifer Falk är förkyld och isoleras på hotellet.

Spelarna tycker att det är dags att skifta fokus – från debatten om jämställdhet och saker utanför fotbollsplanen till det som faktiskt händer på densamma.

– Nu när det är VM-premiär vill vi prata om hur vi vill spela fotboll, och inte om vad tidningar skriver, säger Kosovare Asllani.

Måndag 10 juni

Dan före dan. Reservmålvakten Jennifer Falk är fortfarande förkyld, men i övrigt är alla spelare med och kör för fullt på sista träningen. På presskonferensen pratar den chilenska målvakten Christiane Endler om att laget inte bara vill delta – utan vinna matchen mot Sverige. I svensklägret beskriver Caroline Seger känslan av att det här mästerskapet betyder något extra.

– Man vet hur mycket en framgång skulle påverka damfotbollen för det landet som vinner, säger hon.

Det är uppsluppen stämning när svenskorna får gå ut och känna – inte träna – på matcharenan. Julia Roddar har en liten dansuppvisning och det tas mängder av selfies och läggs upp inlägg på Instagram.

Tisdag 11 juni

Äntligen, äntligen svensk VM-premiär i Rennes. Sverige vinner mot Chile med 2–0, men trots ett stort spelövertag imponerar inte Sverige, framför allt inte i anfallsspelet.

Kosovare Asllani gör 1–0 så sent som i den 83:e minuten, efter ett 43 minuter långt uppehåll på grund av blixtar och ett regn som bara Peter Gerhardsson kan mana fram, och det hinner bli nervöst i det svenska lägret. Mest rubriker får Madelen Janogy som gör ett succéinhopp i sin VM-debut. Piteåanfallaren gör en soloräd genom Chiles försvar och skjuter 2–0 på tilläggstid.

Onsdag 12 juni

Madelen Janogy har inte sovit mycket, men det hade man inte sett om hon inte hade sagt det själv. Hon strålar när hon möter pressen, men har svårt att förstå vad hon faktiskt har gjort – att det är henne alla pratar om, och att hennes mål är det som visas överallt.

– Det är ju speciellt. Man är inte van riktigt, men det är såklart jättekul. Det är många som har hört av sig och som bryr sig, säger Janogy.

Landslaget lämnar regnet i Rennes och flyger till franska Rivieran och Nice.

Torsdag 13 juni

Alla är glada över att vara i solen och värmen. Olivia Schough beskriver hur hon sköt undan gardinerna på morgonen och bara njöt. Spelarna har ledig dag och hänger på hotellets takterrass, dricker "go-kaffe" (Linda Sembrant) och ser sig om på stan.

De tänker sig dock för en extra gång innan de går ut i Nice, med terrordådet 2016 i minnet. Spelarna råds att inte bära landslagskläder när de går ut i grupp, och att inte ha hörlurar.

– Vi är väldigt lyhörda och uppmärksamma. Vi är inte rädda eller så, vi försöker bara acceptera situationen och vi vill såklart ut och checka läget i Nice. Men givetvis är det obehagligt, säger Schough.

Fredag 14 juni

Sverige gör sin första träning i soliga Nice och vi får reda på att inte riktigt alla är glada över solen. För Hedvig Lindahl är det rent av riktigt jobbigt. Målvaktsstjärnan lider av hudsjukdomen vitiligo som gör att hon har förlorat pigmentet i huden vilket gör att hon måste vara extra försiktig; solkräm, solhatt, solglasögon och långärmat gäller när Lindahl kliver ut i Nice.

VAR har blivit en snackis i mästerskapet och bland andra Marta har varit riktigt arg på videogranskningssystemet. De svenska spelarna är ändå mestadels positiva.

Lördag 15 juni

Alla i det svenska laget tränar dagen före match. På presskonferensen blir det som så många gånger tidigare något som inte handlar om spelet som bidrar till flest rubriker. I Linköping har en staty som föreställer Nilla Fischer vandaliserats och Caroline Seger får reagera på det som skett.

Själv kommenterar Fischer saken på Instagram:

"Jag vill skicka all kärlek och pepp till alla älskade flickor världen över, sluta aldrig spela fotboll, sluta aldrig kämpa för jämställdhet. Det är viktigt att vi stöttar och backar varandra", skriver hon.

Söndag 16 juni

Sverige säkrar en åttondelsfinalplats efter 5–1 mot Thailand. Efteråt är Caroline Seger på strålande humör, och visar samtidigt prov på otroligt dåligt närminne.

– Nu kommer jag inte ihåg, vad blev det? 5–1? Haha, herregud, säger Seger och försöker sedan betygsätta mästerskapsdebutanterna Lina Hurtig (målskytt i matchen) och Anna Anvegård (inte målskytt).

– Jag tycker att båda gör en bra match. Fantastiskt fint mål … alltså jag är så dålig här nu … gjorde Anna också mål?

Hon försöker räkna upp de svenska målskyttarna, men kan inte minnas Fridolina Rolfös långskott.

– Haha, Kosse vet jag. Det var ett. Sedan har vi Linda Sembrant. Två. Sedan har vi Lina Hurtig och "Ruben" (Elin Rubensson). Sedan har vi en till här … men nä … vem var det?

Måndag 17 juni

Det svenska laget lämnar Medelhavet och flyger till Normandie för att inleda förberedelserna inför gruppfinalen mot USA i Le Havre. Sverige checkar in på ett lyxhotell i badorten Deauville med vetskapen om att motståndet i åttondelsfinalen troligen blir Spanien, Kina, Nederländerna eller Kanada.

– Jag vill inte möta Nederländerna i alla fall, säger Olivia Schough om den regerande Europamästaren.

Inför gruppfinalen slår Sverige ur underläge. Men skrällen mot USA i OS-kvartsfinalen 2016 ger självförtroende.

– Vi är det enda laget som har slagit ut dem på den nivån, säger Hedvig Lindahl.

Tisdag 18 juni

Förbundskapten Peter Gerhardsson är, åtminstone på ytan, glad som en speleman när han vinkande hälsar journalisterna välkomna till landslagets femstjärniga hotell. De svenska spelarna reagerar på amerikanska backen Ali Kriegers utspel om att USA har det bästa, och det näst bästa laget, i VM.

– Det var väl en bänkspelare som sade det, så jag förstår varför det just var hon, haha, säger Magdalena Eriksson.

– De har ett fantastiskt lag förstås, det är en stor fotbollsnation, klart att de har otroliga spelare. Men vi har mött dem förut och har stått upp bra så vi är inte direkt rädda.

Onsdag 19 juni

Dagen inleds med ett oroande besked: Caroline Seger ersätts av Hedvig Lindahl på kvällens presskonferens på matcharenan. Lagkaptenen vill spara på kroppen och slippa åka bil i en timme, enkel väg, från spelarhotellet till matcharenan Stade Océane i Le Havre.

– Det var lite längre än vi trodde, och det är viktigt att hon får maximal återhämtning inför matchen. Det är klart att det är viktigt för alla spelare, men Caroline har ju sin historia med ryggen också och då vill vi inte att hon ska sitta i en bil i en timme, säger Sveriges presschef Fredrik Madestam.

Torsdag 20 juni

Förbundskapten Peter Gerhardsson ställer upp med en sensationell startelva i gruppfinalen mot USA i Le Havre. Han gör totalt sju ändringar sett till elvan som inledde i 5–1-segern mot Thailand i Nice fyra dagar tidigare.

Sverige förlorar med 0–2 mot guldfavoriten USA, som inleder målskyttet redan i den tredje minuten genom Lindsey Horan som gör mästerskapets dittills snabbaste mål. I den 50:e minuten utökar amerikanskorna ledningen när Tobin Heath får in bollen via Jonna Anderssons ben. Sverige slutar därmed på andra plats i grupp F och ställs mot Kanada, tvåa i grupp E, i åttondelsfinal.

Fredag 21 juni

Sverige firar midsommar med sill men utan nubbar. Eftersnacket kring förlusten mot USA handlar om Peter Gerhardssons val att lufta truppen mot turneringens kanske bästa lag. Gav han upp matchen, eller vilade han spelare av fysiska skäl? Oavsett håller truppen förbundskaptenens rygg.

– Vi var redan vidare och nu möter vi Kanada och har spelare med fräscha ben till på måndag. Jag ser bara fördelar med det, säger Kosovare Asllani, som startade mot USA och drabbades av en skada på höger hälsena.

Lördag 22 juni

Kosovare Asllani avstår Sveriges första träning i Croissy-sur-Seine, väster om åttondelsfinalstaden Paris. Anledningen är den smäll som hon fick i USA-matchen. Svensklägret tonar ner skadan.

– Vårt viktigaste mål är att få alla 23 spelare fullt redo för matchen mot Kanada. Det är viktigt att vi får rätt belastning på spelarna inför måndag och för Kosovares del är det bäst att genomföra individuellt anpassad träning på gym, säger landslagsläkaren Houman Ebrahimi.

Söndag 23 juni

Asllani är tillbaka i träning dagen för Sveriges ödesmatch i VM, åttondelsfinalen mot Kanada. Landslagsledningen har inget att klaga på inför den viktiga matchen. På presskonferensen på matcharenan Parc des Princes riktar förbundskapten Gerhardsson och lagkapten Seger i stället fokus mot hur viktig och häftig matchen är. Dels för damfotbollens utveckling och dels genom faktumet att 39 000 biljetter har sålts fram till dagen före match.

– Vi spelar för så mycket mer än bara den här matchen. Man spelar för att intresset (kring damfotbollen) ska fortsätta, säger Caroline Seger.

– Det blir den häftigaste matchen som jag har varit med om, säger Peter Gerhardsson.

Måndag 24 juni

Sverige besegrar Kanada i en rysare inför 38 078 personer. Stina Blackstenius blir en av två stora matchhjältar när hon gör 1–0, matchens enda mål, i den 55:e minuten.

– Jag har verkligen väntat på det här målet. Att det kom just i dag betyder väldigt, väldigt mycket för mig, men att vi är vidare till kvartsfinal slår ändå högst, säger anfallaren efter sitt första landslagsmål på över ett år.

Hedvig Lindahl räddar en straff från Kanadas Janine Beckie i 69:e minuten och blir Sveriges andra stora hjälte.

– Jag trivs så bra i det här laget. Jag tror att ni såg kärleken som bara östes på. Dels efter räddningen men också efter matchens slut, säger målvakten.

Tisdag 25 juni

Sverige börjar förbereda sig för kvartsfinal mot tidernas mardrömsmotståndare Tyskland. Sverige har inte slagit Tyskland på elva mästerskapsmatcher, med den senaste segern i VM 1995. Men de yngre svenska spelarna har inte varit med om så många av förlusterna, och känner därför ingen rädsla för det tyska spöket.

– Jag har personligen aldrig riktigt tänkt så om Tyskland. Jag gillar att spela mot Tyskland. Matcherna brukar vara extremt roliga och jag har haft bra upplevelser från dem. Det är klart att man har stor respekt, men jag har aldrig varit rädd för Tyskland, säger Stina Blackstenius.

Onsdag 26 juni

Tillbaka i Rennes – eller rättare sagt i Parigné några mil utanför – checkar Sverige in på ett 1600-talsslott medan värmeböljan sköljer in över Bretagne. Samtidigt begravs en av svensk fotbolls största, Lennart Johansson, i Stockholm. För landslagschefen Marika Domanski Lyfors är känslorna tudelade, då hon hade velat närvara på begravningen.

– Men jag vet också vad Lennart hade tyckt. Han hade definitivt valt fotbollen, så det är på något sätt en tröst, säger Marika Domanski Lyfors.

Torsdag 27 juni

De svenska spelarna får ledigt både från träning och från intervjuer. I stället kastar landslaget fram kocken Dick Broström, som berättar om spelarnas matvanor under VM.

– Det de vill ha är ju pannkakor. Och köttbullar. Och stuvade makaroner. Det är bra att man får känna sig som hemma, säger Broström.

Från Tysklandslägret kommer information om att storstjärnan Dzsenifer Marozsán, som har en bruten tå, är redo för spel mot Sverige.

– Jag tycker att vi ska spela extra tufft på henne i och med att hon kanske har lite ont, säger Fridolina Rolfö.

Fredag 28 juni

Målvakten Hedvig Lindahl står över presskonferensen dagen före match på grund av pollenallergi, men kommer att spela mot Tyskland, försäkrar landslagsledningen. Annars pratas det mest om den långa segerlösa sviten mot tyskorna, samt att Tyskland fortfarande inte har släppt in något mål i VM. Peter Gerhardsson räds inte det tyska försvaret.

– Den där nollan hade nog inte funnits om de andra lagen hade varit skickligare, säger Sveriges förbundskapten inför kvartsfinalen.

Värmen slår samtidigt klorna i Frankrike, och i Gallargues-le-Montueux i södra Frankrike sätts temperaturrekord på 45,9 grader.

Lördag 29 juni

I mer än 30-gradig kvällshetta skriver Sverige fotbollshistoria. Sofia Jakobsson och Stina Blackstenius springer livet ur de tyska backarna, gör var sitt mål och Sverige vinner med 2–1. Det tyska spöket finns inte mer och Sverige ska till Lyon för att spela VM-semifinal. Som bonus är Sverige genom segern klart för OS i Tokyo 2020.

– Det ska bli skönt att lämna slottet och förhoppningsvis flytta in på ett ställe som har aircondition. Den där lilla fläkten som jag har haft på rummet, som har gått två varv i minuten, har inte gett mig mycket kyla. Jag ser fram emot Lyon och en aircondition och jag ser oerhört mycket fram emot att få spela en semifinal i VM, säger Peter Gerhardsson.

Smolk i bägaren: Fridolina Rolfö drar på sig sin andra varning och är avstängd i semifinalen.

Söndag 30 juni

Sverige överklagar Rolfös varning, men avstängningen står fast. Trots avsaknad av en av lagets nyckelspelare reser de svenska spelarna till Lyon med ett större självförtroende än någonsin. Nu siktar inte Sverige på att bara slå Nederländerna i semifinalen, nu vill man gå hela vägen.

– Herregud, vi går för det. Vi har gjort det här så länge och har inget att förlora, säger målvakten Hedvig Lindahl.

– Kan vi slå ut Tyskland i en kvartsfinal och kommer från en vinst mot Kanada så tror jag absolut att vi kan gå hela vägen. Det måste vi våga tro på, säger Stina Blackstenius.

Måndag 1 juli

Runt 2 miljoner tittare såg Sveriges kvartsfinalseger mot Tyskland på tv eller via streamingtjänst, uppger C More.

I Lyon sitter Peter Gerhardsson, lika avslappnad som alltid, och berättar att han ända sedan han såg herrarnas VM-final 1974 har varit fascinerad av nederländsk fotboll. Nu är det Nederländerna som står mellan honom och en match om guldet.

– Det ska bli kul att se om vi kan slå ett av mina favoritländer när det gäller fotboll, säger Gerhardsson.

I Nederländerna växer samtidigt oron kring Barcelonastjärnan Lieke Martens, som har en skadad tå och inte tränar med laget dagarna före semifinalen.

Tisdag 2 juli

USA tar sig till VM-final efter seger mot England. Peter Gerhardsson förbereder sig samtidigt för sin 28:e och viktigaste landskamp som förbundskapten. Hans viktigaste instruktioner till spelarna inför semifinalen är att våga ta beslut själva, inom ramarna för spelidén.

– Det är en av de största anledningarna till att vi har nått hit, att spelarna klarar av, tycker om och vill göra det här. Det kanske finns en liten femåring i dem, att "vad kul det är att få bestämma själv på planen", säger Gerhardsson.

Hans två kanske bästa, och kvickaste vapen, heter återigen Sofia Jakobsson och Stina Blackstenius.

– Med vår snabbhet kan vi ta oss förbi de flesta försvaren, säger Jakobsson.

Onsdag 3 juli

Trots att Sverige är spelförande i stora delar av VM-semifinalen mot Nederländerna på Stade de Lyon blir det förlust. En dramatisk match, där både Sverige och Nederländerna har var sin boll i stolpe respektive ribba under ordinarie tid, slutar i ett förlängningsavgörande efter 0–0 under ordinarie tid.

Nederländernas mittfältare Jackie Groenen skjuter laget till sin första VM-final någonsin – mot regerande mästaren USA – med sitt 1–0-mål i 99:e minuten. För Sverige väntar bronsmatch mot England i Nice.

– För mig är det nog tyngre än allt. För det här är sista VM:et och sista chansen. Nu blir det liksom inget VM-guld för mig – ever, säger Hedvig Lindahl.

Torsdag 4 juli

Sverige slickar såren efter semifinalförlusten – som sågs av 2,5 miljoner svenskar – och börjar så sakta släppa sorgen och i stället rikta blicken mot ett möjligt VM-brons. Före avresan till Nice berättar läkarteamet att Kosovare Asllani, som åkte på en otäck smäll mot huvudet i semifinalen, mår bättre och kanske kan spela i bronsmatchen trots allt.

I Göteborg förbereder man sig samtidigt för bronsfirande.

– Tar vi medalj så hyllar vi landslaget när de kommer hem. Blir det brons så blir det ett välkomsthyllande på måndag i Göteborg, säger SvFF:s projektansvarige Göran Havik.

Fredag 5 juli

Englands förbundskapten Phil Neville säger att Peter Gerhardsson är skyldig honom en öl efter att Sverige vann en träningslandskamp lagen emellan förra hösten. Gerhardsson säger att han gärna blir skyldig några ytterligare efter bronsmatchen.

Caroline Seger, Sveriges lagkapten, förbereder sig för sin 200:e landskamp och sista VM-match, och berättar vad hon hoppas att hennes långa karriär ska lämna för avtryck.

– Jag hoppas att unga tjejer där ute, främst i Sverige, förstår att med tanke på hur länge jag har varit med och hur lång karriär jag har haft, att de växer upp och ser att det är fullt möjligt att gå långt. Trots att man behöver ta sig igenom, jag ska försöka att inte svära … väldigt … många hinder under sin karriär, både på och utanför planen.

Lördag 6 juli

Sverige tar VM-brons efter 2–1 mot England. Kosovare Asllani och Sofia Jakobsson gör de svenska målen och i slutminuterna blir Nilla Fischer räddande ängel med sin sista nick i ett fotbolls-VM, när hon nickar undan bollen på mållinjen.

– Jag tänkte bara: "Fan, spänn nacken nu", säger Fischer.

Tårarna flödar när de svenska spelarna firar bronset på innerplanen. Caroline Seger, den annars så stabila, låter till slut känslorna komma fram.

– Jag bröt ihop där ute efter matchen. Det är så mycket känslor och anspänning, man har bara kämpat för det här hela turneringen. Att få uppleva det och få spela 200 landskamper och sedan vinna ett brons … jag tror nog i alla fall att jag kommer att minnas det för resten av livet.