Nu har 17 av de 18 varmaste åren som någonsin uppmätts inträffat under 2000-talet och alla partier tävlar om miljöåtgärder.

Svenska folket hade redan i våras tröttnat på alla tågförseningar som i sommar blivit ännu fler av "solkurvor" på skenorna. De som ifrågasätter höghastighetståg har fått vind i seglen. Opinionen lutar nu mer mot att i första hand rusta upp det gamla järnvägsnät som redan finns.

Toppen på Sveriges högsta berg Kebnekaise fortsätter att smälta. På 1950-talet lärde skolan ut att den isbeklädda Sydtoppen var 2 123 meter hög. Nu är den endast 2 096 meter, därmed lägre än nordtoppens 2 097 som består av enbart berg.

Nordtoppen hade tidigare en glaciär som smält bort, den uppmättes 1922 till 2 135 meter. Därmed har 38 meter alltså försvunnit på knappt hundra år.

Förbud mot bevattning av trädgårdar och jordbruksfält har fått svenska folket att ställa upp för de närmare tvåhundra tusen jordbrukare som aldrig förr. Nytt miljardstöd via statsbudgeten och kampanjer för "Köp svenskt kött" efter all nödslakt väcker allmän anslutning. Förbud mot öppen eld togs med jämnmod, därmed stoppades grillfester utomhus tillfälligt under semestern.

I valrörelsen inför 9 september har klimatfrågan snabbt seglat upp som den viktigaste vid sidan om köerna i sjukvården samt lag och ordning. Landets ekonomi som brukar finnas i topp bekymrar knappast alls.

Vinnare efter sommaren i första stora opinionsundersökningen (Sifo) blev Miljöpartiet som i våras rasade ned till 4 procentspärren men nu ökade till 5,6 procent. Partiet kom 1988 första gången in i Riksdagen efter blommande alger och plötslig säldöd i Östersjön.

En svensk professor i kulturgeografi som för flera år sedan kritiserade "klimathysterin" fick frågan om hur han kunde ifrågasätta hotet när över 90 procent av världens forskare är överens. Han svarade:

"Jag ska snart pensioneras och är inte beroende av forskningsanslag. Om man ska få det är man tvungen av bekänna sig till den rådande tron."

En meningsfrände till professorn ställde frågan varför vi inte tänker på hur riklig växtligheten blir i norra Europa när medeltemperaturen stiger ytterligare i likhet med de senaste 60 åren. Allt växer snabbare, fler grönsaker, frukter och spannmål kan odlas där det nu är djupfryst om vintrarna. Med värmen kommer också ökad luftfuktighet. Och turistströmmarna vänder norrut.

Men glaciärerna på norra halvklotet smälter och riskerar dränka kustområdena. I Sveriges badparadis, sandstränderna runt Skåne, börjar man redan planera för skyddsvallar mot översvämningar. Vellinge kommun söder om Malmö har beslutat bygga en 21 kilometer lång mur där de allra finaste stränderna finns runt halvön Skanör-Falsterbo. Mark- och miljödomstolen ska nu avgöra om den får byggas.

Är det att kasta pengar i sjön? Svaret är att ingen riktigt vet. Men just nu ligger tidigare klimatskeptiker mycket lågt och folkopinionen tycker åtminstone att det är vettigt att försäkra sig mot alla tänkbara eventualiteter.

Henric Borgström mångårig svensk ekonomijournalist i svensk press, radio och tv