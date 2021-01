Sverige vann rysare mot Egypten: "Sinnessjukt"

Sverige var nere i brygga, men vände och vann med 24–23 i en rysare mot Egypten.Segern innebär ett svenskt jättekliv mot kvartsfinal i handbolls-VM – och ett tungt slag för värdnationen.– Jobbet som spelarna lägger ner i försvarsarbetet, det är helt sinnessjukt, säger förbundskaptenen Glenn Solberg till TV6.

Efter dramat i Kairo går Sverige in i mellanrundan som enda lag med maximala fyra poäng och ett kanonläge för att ta en av de två platserna i VM-kvartsfinal.

Men det såg länge svårt ut mot Egypten.

Sverige hade inlett VM med två övertygande insatser i storsegrarna mot Nordmakedonien och Chile, men det här motståndet var av en annan kaliber.

Egypten har visserligen inte stödet av någon publik i årets coronaanpassade VM, men förberedelserna har varit noggranna och målsättningarna är höga inför det efterlängtade hemmamästerskapet.

En stor del av hemligheten bakom 73 svenska mål på två matcher har varit ett framgångsrikt och snabbt kontringsspel. Nu gavs få kontringslägen till att börja med. Egypten hade långa tålmodiga anfall och gjorde mål på de flesta när Andreas Palicka inte hade någon lyckad kväll mellan stolparna. När "Palle" hade släppt tio bollar förbi sig, varav fem från högersexan Mohammad Sanad, byttes han ut mot Mikael Aggefors.

Utan att få göra de "enkla" kontringsmålen slet Sverige hårt i det uppställda spelet sex mot sex. Egyptens försvar var kompakt samtidigt som Karim Hendawy överglänste Palicka i målvaktsmatchen.

Sverige fick jaga från start, hölls på ensiffrigt i första halvlek och Egypten gick till pausvila i ledning 12–9.

– Första halvlek står vi helt okej bakåt men vi har problem framåt. Men vi kommer ut i andra halvlek med en väldigt go känsla. Vi snackade mycket om att dra isär dem ännu mer och komma mer på växlar. Jag tror att det är mycket det som gör att vi gör fler mål i andra, säger Sveriges högernia Linus Persson till TV6.

Glenn Solberg säger att han under pausen tryckte extra på att han ville se fler skott från distans och ett mer varierat anfallsspel.

Trots det hann underläget växa till fyra mål i början av andra halvlek, innan två täta egyptiska utvisningar gav Blågult medvind i upphämtningen. Aggefors fick till några efterlängtade räddningar och redan efter drygt tio minuter var Sverige i kapp när Max Darj kontrade in 16–16. Kort därefter haltade Egyptens stjärna Yahia Omar ut och när Hampus Wanne satte 18–17 på straff ledde Sverige för första gången i matchen.

Det tog bara 14 minuter att göra lika många mål som i hela första halvlek.

Linus Persson – formidabel som högernia – dunkade in sitt sjunde mål för kvällen när han senare satte 22–20 och gav Sverige en tvåmålsledning för första gången.

Då återstod drygt sex minuter, men med två minuter kvar var det helt lika – 23–23 och rysligt spännande i Kairo.

Persson hade mer att ge och sköt 24–23. Aggefors räddade sedan Egyptens kvitteringsförsök i slutsekunderna.

Vändningen var fullbordad.

– Försvarsspelet är ännu ett hack bättre i dag. Plus att Linus kommer in och dunkar in några mål från distans. Det är avgörande för att vi ska vända det här, säger Glenn Solberg.

– Jag är väldigt glad och väldigt stolt. Det jobbet de lägger ner i försvarsarbetet i andra halvlek, det är helt sinnessjukt. Det är otroligt kul att se. Vi kunde kanske ha spelat lite bättre i anfallet, men det är försvarsarbetet som är grunden. Och det är härligt att se.

En av Sveriges bästa spelare hade dålig koll på hur många mål han faktiskt gjort.

– Var det så många? Jaha, gött. Det var härligt faktiskt, säger åttamålsskytten Linus Persson.

Desto bättre koll har han på hur viktig segern mot Egypten var. Med fyra poäng in i mellanrundan öppnar sig vägen mot kvartsfinal.

– Det betyder oerhört mycket med tre raka vinster och en förstaplats i gruppen som gör att vi får stor fördel in i nästa gruppspel, säger Linus Persson.

– Det är sjukt härligt så här i efterhand att vi löser vinsten. Jag har ont överallt nu och är helt slut. Vi har en go känsla och bra sammanhållning i laget.