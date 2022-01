Sverige till EM-final efter ny rysare

Trots en handfull saknade spelare vann Sverige EM-semifinalen mot Frankrike med 34–33. Andreas Palicka och Jim Gottfridsson var de stora hjältarna i rysarsegern och nu väntar Spanien i finalen.– Vi vill åt det ädlaste. Vi kommer stå som ett lag där på söndag och vinna det där guldet, säger Gottfridsson till Viaplay.

Ingenting tycks just nu kunna få stopp på det svenska handbollslandslagets framfart i EM, inte ens flera tunga coronafall eller de regerande olympiska mästarna från Frankrike.

Anfört av mittnian Jim Gottfridsson stod Sverige för en toppinsats i semifinalen i Budapest – och nu är laget en seger från att ta det första svenska mästerskapsguldet sedan 2002.

– Det hade varit jäkligt gött att få den där jävla plattan. Vi vill åt det ädlaste. Vi kommer stå som ett lag där på söndag och vinna det där guldet, det vågar jag nästan lova, säger Gottfridsson till Viaplay efter semifinalen.

Det regnade in dåliga besked över Blågult inför mötet med Frankrike, men sedan fanns det ett som gladde också. 35-årige lagkaptenen och målvaktsstjärnan Andreas Palicka var spelklar igen, bara fem dagar efter att han testade positivt under mellanrundan i Bratislava. Och Palicka gick raka vägen in i startsjuan.

"Palle" och Sverige – där Hampus Wanne och Niclas Ekberg hörde till gänget som inte kunde komma till spel – fick visserligen ingen bra start och Frankrike hade 7–3 redan innan tio minuter spelats. Men sedan tog Palicka över huvudrollen. Han stod för flera viktiga räddningar och när Frankrike dessutom anföll utan målvakt var Palicka fenonemal – och pricksköt tre mål (!) från långt håll.

Det tredje målet innebar att Sverige var i kapp för första gången i matchen, vid 10–10.

Palicka storspelade på den egna planhalvan och och på den offensiva delen av banan var spelmotorn Jim Gottfridsson precis lika briljant. Gottfridsson avslutade första halvlek med tre raka mål och när han precis före paus sköt 17–14 – hans femte fullträff – gav det Sverige ett drömläge inför andra halvlek.

– Första tio är vi inte alls med i matchen, vi är lite nervösa och det blir lite halvdant framåt. Sedan bygger vi upp och börjar tro på det, och de blir lite trötta, säger Gottfridsson.

Den bästa målvakten på planen vinner ofta handbollsmatcher och Palicka – taggad till tänderna – inledde andra halvlek med sin åttonde räddning i matchen. Fransmännen hade inte samma målvaktslycka, bytte ut Vincent Gerard mot Wesley Pardin, och han fick börja med att släppa in ett svenskt 18–14-mål på en straff från Lucas Pellas.

En ny räddning av Palicka följdes av att blixtinkallade Pellas knorrade in målet som gav Sverige ledningen med fem.

Då såg det bra ut.

Frankrike, som tog OS-guld i somras, gav sig inte och fick ganska snabbt ner underläget till två mål.

Palicka tappade flytet, byttes ut mot Peter Johannesson, men Frankrike hade också svårt att få ihop många räddningar. Med drygt sju minuter kvar ledde Sverige med fyra mål – men fransmännen åt sig snabbt närmare.

Och det blev ett riktigt drama till slut.

Vid ställningen 33–32 och mindre än två minuter kvar anföll Sverige. Den makalöse Gottfridsson gjorde då 34–32 och sedan följde Palicka – inbytt igen – upp med en räddning.

Frankrike reducerade igen och fick ett kvitteringsläge i slutsekunderna. Då var han där igen – Andreas Palicka.

Hans avslutande räddning gör att Sverige spelar EM-final mot Spanien på söndag kväll.

– Den var härlig. Skönt att han lämnade isoleringen och bjöd på den räddningen med ett par sekunder kvar, säger Jim Gottfridsson.

– Nu vill jag njuta av den här semifinalen och sedan ska vi köra på söndag igen.