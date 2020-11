"Räcker inte med att motarbeta rasismen i allmänhet" – också Sverige överväger att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen

I Finland fastställde Högsta domstolen förbudet mot Nordiska motståndsrörelsens finländska gren i september. I Sverige pågår en utredning om möjligheten att förbjuda rasistiska organisationer. Den ska vara klar om tre månader.

För ett drygt år sedan fick justitierådet Dag Mattsson vid Högsta domstolen uppdraget att leda den parlamentariskt sammansatta kommittén som ska ta ställning till möjligheterna att förbjuda rasistiska organisationer och om det ska vara straffbart att vara medlem i en sådan.

I uppdraget som Mattsson fick skrev regeringen: "Rasistiska organisationer bidrar till att rasistiska uttryck får spridning i medier, på internet och i sociala medier samt genom bland annat demonstrationer på olika håll i landet. Det handlar till exempel om antisemitiska och afrofobiska budskap. Vit makt-miljöns aktiviteter utgör också ett hot mot enskilda individer. Personer inom den miljön bedöms ha förmåga att begå grova våldsbrott som skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige."

Enligt regeringen räcker det inte med att motarbeta rasismen i allmänhet och därför ska utredningen se på hur rasistiska organisationers möjlighet att verka har begränsats i andra länder och hurdana effekter begränsningar har.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke var till exempel kritisk till ett förbud och sade i en intervju för Sveriges Radio att inskränkningarna i de grundläggande fri- och rättigheterna som demonstrationsfriheten, mötesfriheten, föreningsfriheten och yttrandefriheten är för stora. Han anser att ett förbud som skulle gälla organisationer skulle bli för godtyckligt eftersom många av vit makt-rörelsens gärningar redan är straffbara. Dessutom skulle det vara svårt att definiera rasism och därför skulle lagen bli ineffektiv.

Funcke är inte den enda som är kritisk till ett förbud mot till exempel Nordiska motståndsrörelsen, det är många jurister också.

Magnus Ranstorp som är forskare vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan håller med om att ett förbud mot Nordiska motståndsrörelsen skulle kräva mycket.

– Att röra i föreningsfriheten kräver mycket bland annat förändringar i grundlagen. Men man funderar på det eftersom man har tillsatt en utredning.

I september publicerade Ranstorp tillsammans med Filip Ahlin, också vid Försvarshögskolan, en rapport om den radikalnationalistiska miljön, Från Nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern.

Ranstorp är så illa omtyckt av NMR att han anses höra till organisationens fiender.

– Rent politiskt sett spelar det roll vad som händer i Finland och vad som händer i grannländerna, säger Ranstorp om regeringens utredning. Så man tittar väldigt noga på vad som skulle kunna vara en möjlig väg.

Han konstaterar att NMR i Finland har varit lite annorlunda än i andra länder. Det har varit lite olika grupperingar och lite annan struktur. Från NMR:s sida har man lämnat rörelsen i Finland att leva sitt eget liv. Det har Inte funnits samma strikta förhållningsregler som i de övriga länderna.

Ranstorp har svårt att säga vad slutresultatet av utredningen kommer att bli. Han kallar NMR i dag för en vingklippt organisation av flera orsaker. Dels utmanades ledaren Simon Lindberg av en grupp som sedan bröt sig ut, sammanlagt ett fyrtiotal personer. Dels var Lindberg tvungen att flytta från Skåne och slog sig ned i Grängesberg i närheten av Ludvika. Ranstorp talar om NRM:s starka fästen – de "nästen" man ställde upp i lokalpolitiskt: Borlänge, Kungsälv och Ludvika. Men han säger att den största gruppen ändå finns i Stockholmsområdet.

En av målsättningarna som NMR har – de har en femårsplan fram till 2024 – är att normalisera nynazismen. "Att paketera den så att det inte verkar så farligt" – som de företräder. Ranstorp säger att deltagandet i valet 2018 var en stor investering för rörelsen. Valresultatet var inte särskilt övertygande: NMR fick drygt tvåtusen röster.

– De skapade 18 poddar som är inriktade på allt från kultur, fornnordisk historia, musik och "prepping" (överlevnad i naturen). De hade till och med en podd om covid-19 (Coronabunkern). Deras ideologiska flaggskepp är "Ledarperspektiv" där de diskuterar ideologiska frågeställningar och riktningen för det samhälle de vill bygga upp. De har podcasts för kvinnor och de har också en engelskspråkig podcast som heter Nordic frontier där de bjuder in gäster från andra utländska naziströrelser och alt-rightgrupper från USA och runtom Europa med målet att nå en bredare publik. De har en uttalad strategi att stärka sina internationella kontakter.

Ranstorp kallar det organisatoriskt smart av ledaren Simon Lindberg att engagera NMR:s ledarskikt i poddar för det skapar personlig branding för dessa ledare snarare än att utmana den högsta ledaren. Det är också effektivt sätt att både föra ut budskap samtidigt lokalt och internationellt.

Medlemsantalet har ändå gått ner och en av orsakerna är att man har stängt ner organisationens bankkonton. Det har inneburit att insamlings- och penningverksamheten reducerats och det som går har flyttat över till kryptovalutor som bitcoin. Enligt Ranstorp har man ändå lyckats samla in cirka en miljon kronor (knappt 100 000 euro).

Av Ranstorps och Ahlins rapport framgår att den svenska Säkerhetspolisen (Säpo) anser att den våldsbejakande högerextremistiska miljön består av 507 individer i Sverige. Av dessa är 85 procent män: 78 procent ogifta och 190 individer är dömda för brott (mest brott mot knivlagen och misshandel) och 17 individer har genomgått paramilitär träning i Ryssland, Tjeckien, Polen och Bulgarien. 9 har deltagit i konflikten i Ukraina. Säpo har, precis som andra säkerhetstjänster i Europa, varnat för ett ökat attentatshot från vit makt-miljön.

Trots att NMR anses vara den tongivande rörelsen i Sverige visar kartläggningen som Ranstorp och Ahlin gjorde att skillnaden mellan "budskapen" inte skiljer sig nämnvärt.

– Det finns gemensamma budskap från både alternativhögern och NMR. Medan NMR talar om folkgemenskap och rasseparatism talar alternativhögern talar om etnopluralism.

Antisemitismen är ett extremt starkt budskap från NMR, en judisk världskonspiration är bakom allt. Hos alternativhögern är den mera nedtonad. Fokus är helt på muslimer. Båda talar om den annalkande samhällskollapsen. De talar om regering och politiken som "systemet". De nämner aldrig politiska partier utan talar alltid om systemet. De talar om det stora folkutbytet, "The Great Replacement", om att stoppa massinvandring och repatriering av invandrare. De talar om ett vitt folkmord.

Den stora skillnaden, säger Ranstorp, är att NMR är våldsbejakande.

Under USA-valet har det talats mycket om Proud boys som också den avgående presidenten Donald Trump nämnde i en tv-debatt. Ranstorp säger att NMR hävdar att den högerextrema manifestationen i Charlottesville 2017 var baserat på NMR:s motsvarande aktioner och att personer från den svenska rörelsen deltog i manifestationen. Ändå är det den tyska nynazistiska organisationen Der III Weg (Tredje vägen) som är den viktigaste samarbetspartnern i Europa.

Medan NMR har som ambition att "normalisera nationalsocialism" så handlar det för alternativhögern, enligt Ranstorp, om att göra det oacceptabla acceptabelt, och att genom humor, memes och annan jargong normalisera extremhögerns åsikter.

Som exempel nämner han tongivande svenskar inom alt-right miljön som befinner sig utanför landets gränser. Ett exempel är paret Henrik Palmgren och Lana Lokteff, han svensk, hon amerikansk nynazist. De driver webb-tv-företaget Red Ice TV som började med att "rapportera" om UFO:s och nu är öppet antisemitisk och rasistisk.

Eller The Golden One, ett rasistiskt YouTube-fenomen som kan karaktäriseras som en högerextrem influencer som lär ut vikten av muskler och sexuell återhållsamhet inför ett stundande inbördeskrig. Henrik Palmgren och The Golden One har tillsammans 54 miljoner visningar på sina filmer på Youtube.

På frågan om utredningen om ett förbud mot rasistiska organisationer också kommer att inbegripa våldbejakande islamistiska rörelser som finns i Sverige svarar terrorforskaren Magnus Ranstorp:

– Utredningen handlar om alla rasistiska organisationer men jag är rätt säker att svenska regeringen genom denna utredning anser det nödvändigt att ta itu med NMR, deras frekventa hets mot folkgrupp, deras lokala påverkan mot politiker och andra de är emot genom hat, hot, och våld. Det är en svår avvägning vad som händer med NMR. Om man fortsatt tillåter NMR går det lättare att följa organisationen för Säkerhetspolisen. Om NMR förbjuds har ledare hotat med våld. Alla väntar spänt på vad utredningen kommer fram till och vad regeringen bestämmer.