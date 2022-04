”Sverige sneglar avundsjukt på finsk försörjningsberedskap”

Coronapandemin visade att den svenska krisberedskapen haltade ordentligt eftersom att Sverige monterat ner beredskapslager under de senaste trettio åren. – Nu bygger vi upp igen, säger Karl Lallerstedt vid Svenskt Näringsliv, Sverige har en resa att färdas när det gäller att återbygga sin beredskapsförmåga.

Under pandemin tittade Sverige tidvis lite avundsjukt österut på Finland som inte hade demonterat sina beredskapslager efter det kalla krigets slut. Medan svenskarna panikhandlade skyddsutrustning och annat som krävdes kunde Finland ta till de lager som fanns.

Samtidigt fick sig också det nordiska samarbetet en törn. Under följande kris, den säkerhetspolitiska och framtida kriser, strävar Finland och Sverige efter att fördjupa samarbetet.

– Det behöver fördjupas och det behöver utvecklas, konstaterar Charlotte Petri Gornitzka som är ganska ny på posten som generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Den svenska förmågan utgår till stor del från den fredstida krisberedskapen, fortsätter Petri Gornitzka.

Hon konstaterar att Sverige nu arbetar systematiskt för att få ett stabilt modernt civilförsvar på plats.

MSB ska presentera en långsiktig plan för sex prioriterade fokusområden: beredskapsplaner och krigsorganisation, ledning och samverkan, att ge och ta emot civilt och militärt stöd, försvarsvilja, stärkt informations- och cybersäkerhet och försörjningsberedskap.

– Vi är ju många som har fått oss en tankeställare under pandemin när skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial snabbt tog slut i hela världen, säger Petri Gornitzka.

– Och jag vet inte om vi var så där jättebra på att samarbeta. Det där var en personlig kommentar, säger hon.

Hon säger att beredskapslager på hjul – "just in time" – i framtiden allt mer kommer att bytas ut mot "just in case" – för säkerhets skull. I den moderna civila beredskapen har försörjningsberedskapen en helt central roll.

Det är tio sektorer som ska fungera som ryggraden i det nya svenska systemet.

Petri Gornitzka säger att risken finns att man bygger "stuprör" som inte kommunicerar med varandra. Hennes egen organisation ska vara grunden för att "alla nivåer hänger ihop".

Men den civila krishanteringen riktar sig inte bara till nationell-, regional- eller kommunalnivå utan går också ner till vanliga människor.

– Årets krisberedskapsvecka handlar om hur man kan ha tillräckligt med mat för en vecka, säger Petri Gornitzka.

Hon säger också att svenska beslutsfattare sneglar lite avundsjukt på det finländska systemet för försörjningsberedskap.

– Det gör vi med rätta för det är ett avancerat system med historiska rötter som vi kan lära oss mycket av, konstaterar Petri Gornitzka och syftar på lagerhållning av viktiga varor.

Att Sverige skulle vara helt utan beredskapslager stämmer ändå inte eftersom det finns till exempel ett oljelager som ska klara av 90 dagars konsumtion.

I Finland finns det möjlighet att få tillgång till beredskapslagren också när det inte gäller akuta kriser. Ett dåligt skördeår kan leda till utdelning av utsäde för jordbrukare.

En statlig utredning ser över de svenska beredskapslagren med deadline i maj 2023. Den ska komma med ett förslag till nationell funktion för försörjningsberedskap och också komma med finansieringslösningar.

– Vi kan inte sitta på händerna medan den här utredningen pågår. Vi tror att vi kommer behöva ha lager igen men det kommer att behöva kompletteras, säger Petri Gornitzka.

Ett exempel på den nya typens beredskapsplanering är de företag som ställde om sin produktion under pandemin för att tillverka sjukvårdsmaterial och medicinteknisk utrustning.

Fyra svenska storföretag, Volvo, Saab, Mölnycke och ABB har tagit initiativ till att vidareutveckla vad de kallar för framtidens försörjningsberedskap. Att kunna kraftsamla och utnyttja det industriella kunnande som företagen har. Det här initiativet ska nu bli en modell för framtiden och presenteras före sommaren. Arbetet görs i samarbete med forskningsinstitut och Försvarsmakten.

– Det ska bli lättare för näringslivet att stödja vid en kris, säger MSB:s generaldirektör.

Många företag är desamma på båda sidor gränsen, säger Karl Lallerstedt som är ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv.

– Företag är de stora nycklarna när det gäller att utveckla det internationella samarbetet kring försörjningsberedskap, fortsätter han.

Staten och den offentliga sektorn har en tendens att fokusera på vad som kan göras inom de nationella gränserna. I företagens dna finns grunden för att tänka större, också globalt.

Lallerstedt säger att det är omöjligt för två små länder som Sverige och Finland att vara självförsörjande.

– Vår strategi måste vara att säkra en viss grundnivå när det gäller vår egen försörjningsberedskap och samtidigt säkra att vi kan producera tillräckligt många varor eller tjänster som är eftertraktade av andra stater, konstaterar han.

Lallerstedt säger att många anser att Finland i stor utsträckning ligger före när det gäller försörjningsberedskap.

– Detta är korrekt. Sverige har en resa att färdas när det gäller att återbygga sin beredskapsförmåga. Den här resan är sannolikt Sveriges viktigaste kommande bidrag när det gäller att stärka den gemensamma finska och svenska säkerheten.