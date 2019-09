Sverige inför skatt på plastpåsar – och på att elda sopor

Fakta

Svensk skatt på avfallsförbränning

Skatten föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Skatten blir 75 kronor per ton avfall 2020, ungefär 7 euro. Därefter höjs skatten till 100 kronor eller 9,4 euro per ton 2021 och 125 kronor eller 11,7 euro per ton 2022.

2020 bedöms skatten öka skatteintäkterna med motsvarande 22,5 miljoner euro. 2021 ökas intäkterna till knappa 40 miljoner euro och 2022 till nästan 50 miljoner euro.

Undantag kommer att göras för farligt avfall, animaliska biprodukter, biobränsle och viss produktion av material.

Regeringen, C och L räknar med att avfallsförbränningskapaciteten i Sverige minskar efter 2030, eftersom nya investeringar blir mindre lönsamma. Det väntas i sin tur bryta trenden med ökade utsläpp till följd av allt högre kapacitet för avfallsförbränning.

Källa: Finansdepartementet