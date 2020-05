Sverige har flest döda i covid-19 per capita i Europa

Sverige har högst antal covid-19-dödsfall per capita i Europa under de senaste sju dagarna. Det visar siffror från webbplatsen Ourworldindata.org.

De senaste sju dagarna har i genomsnitt 6,25 dödsfall i covid-19 per miljon invånare drabbat Sverige per dag. Det är den högsta siffran i Europa. Näst högst antal har Storbritannien med i snitt 5,75 dödsfall per miljon invånare per dag under samma sjudagarsperiod.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har tidigare förklarat Sveriges relativt höga dödstal med att dödsfall i coronaviruset mäts på olika sätt runt jorden. Detta gör att situationen i Sverige kan verka värre än vad den är jämfört med andra länder.

– Vi har väldigt bra koll jämfört med i stort sett alla andra länder, sade Tegnell i april.

Sveriges strategi att hålla skolor och de flesta restauranger och annan affärsverksamhet öppna under pandemin har mötts av kritik men har även lyfts fram som en framtida modell för världshälsoorganisationen WHO.

I de flesta europeiska länder är antalet dödsfall på väg att minska. Ett undantag är Frankrike som sedan några dagar tillbaka har en lätt stigande kurva med omkring 3,5 döda per dag och per miljon invånare. Det är högre än i både Spanien och Italien som hittills i pandemin betraktades som de mest katastrofala länderna i Europa.

En granskning som Sveriges Radio gjorde i april visade också att många länder inte redovisar coronarelaterade dödsfall på äldreboenden, vilket Sverige gör, utan bara de som sker på sjukhus.

Också i Brasilien, där landets ledning tidvis har förnekat coronaproblemet, är siffrorna per capita i stort desamma som i Frankrike – närmare 17 000 brasilianare har nu dött av viruset.

Sorgligt världsledande i totalantal döda är just nu USA med över 90 000 dödsfall, antalet döda per miljon och dag är just nu 4,17 personer.

Webbplatsen Ourworldindata har funnits sedan oktober 2014 och är en webbsida som samlar forskning och data om världens mest pressande problem och utmaningar. Den är ett samarbete mellan forskare vid Oxfords universitet och den ideella organisationen Global Change Data Lab.

Finland har enligt webbplatsen under de senaste sju dagarna haft i snitt 0,75 covid-19-dödsfall på en miljon invånare.

Uppdaterat kl. 21.20 med data från flera länder i världen, inklusive Finland.