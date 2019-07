Avancemang från gruppspel hade varit godkänt. Kvartsfinal kanon. Semifinal fantastiskt. Final kunde ha liknats vid ett mirakel. Sett till förutsättningarna har Sverige gjort ett fenomenalt VM där Peter Gerhardsson med en fungerande taktik kramat ur allt som funnits och lite till.

Att semifinalförlusten mot Nederländerna grämer mera än den uteblivna midsommarfesten på hemmaplan är ändå lätt att förstå. Efter att laget slagit ut Tyskland i kvarten var optimismen på topp. Nederländerna hade, och har fortfarande inte, imponerat särdeles stort i VM. Här fanns alla chanser att knipa en finalplats.

Ett stolpskott av giganten till mittback, Nilla Fischer, var det närmaste Sverige kom nätrassel. Utmärkte Sari van Veenendal fick en fingertopp på bollen. I andra ändan stod Hedvid Lindahl för en riktig Busterräddning då hon tippade Vivianne Miedemas nick i ribban.

Anmärkningsvärt är att båda för tillfället är klubblösa. Arsenal ville inte förlänga med holländskan och Lindahl hamnade i frysboxen i Chelsea. Duon torde hitta nya arbetsgivare omgående.

Miedema fick nicka helt ostört och normalt sett betyder det mål. Från den punkten framåt tappade Sverige successivt terräng. Orken tog slut i den heta kvällen och då Jackie Groenen prickskött in 1-0 i första förlängningskvarten var det ridå Sverige. Några hörnor lyckades man fixa fram men annars var slutspurten uddlös. Ja nästan obefintlig. Det fanns helt enkelt inte mera att ge. De begränsningar och den avsaknad av bredd som Sverige trots allt lider av gjorde sig påminda. Det blev sega ben och trötta skallar och mot ett taktiskt slugt, fysiskt piggare och metodiskt spelande Nederländerna räckte det inte.

Sverige tvingades jobba oerhört hårt för varje mål i VM. Symptomatiskt för ett lag som saknar en anfallare av hög klass. Inget ont om Stina Blackstenius eller Sofia Jakobsson, den sistnämndes snabbhet är för övrigt ett nöje att skåda, men några stora målskyttar är de inte. 22-årige Miedema har ensam gjort flera än alla anfallare tillsammans mäktat med i den svenska truppen.

Hade Sverige haft en Lotta Schelin, Hanna Ljungberg, Victoria Svensson eller om vi går längre bakåt i tiden, en Lena Videkull i sina led, kanske det hade räckt till final.

Blackstenius gör mål i var fjärde landskamp, Jakobsson i var femte. Med sådana siffror blir det svårt i längden.

Holländskorna måste ladda om snabbt för på söndag väntar gigantiska förhandsfavoriten USA. Känns i dagens läge som att endast amerikansk arrogans kan fälla favoriterna och Nederländernas fladdriga försvar i kombination med de ytor laget släpper till får det säkert att vattnas i munnen hos Morgan, Heath, Rapinoe, Press och Horan.

Chanlöst är Nederländerna ändå inte. Laget har under VM visat upp en för motståndarna obehaglig förmåga att successivt bättra på under matcherna. Och med de offensiva pjäser laget förfogar över finns alltid chansen. Men då skall det till att man klarar den första ursinniga amerikanska anstormningen. Nederländerna har inte legat på förlust en enda gång i VM så här långt. Den sviten vill Miedema &Co hålla vid liv i finalen.

Sverige? England i bronsmatch. Finns bara en favorit där och det är inte Sverige. Semifinal är hur som helst en enorm framgång för Blågult och OS-platsen i Tokyo är säkrad.

Men för att OS ska bli riktigt roligt för svenskt vidkommande måste någon eller några spelare ta några rejäla kliv i utvecklingen. Hur bra Sverige än är ligger det lite diesel över maskineriet. Behövs högoktanigt också om man ska slå lag som Nederländerna. Återväxten inom svensk damfotboll är inte den allra bästa för tillfället men framgång brukar sporra till mer framgång. Och med den trygghet som genomsyrar svensk landslagsfotboll lär Sverige fortsätta att bita sig fast i det yttersta toppskiktet. Facit i de tre senaste storturneringarna? Final i OS, kvartsfinal i EM och semifinal i VM.

Hisnande.

Jonas von Wendt Reporter