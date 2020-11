Sverige går från restriktioner till förbud – "Det kommer att bli värre"

Den ökande smittspridningen av coronaviruset i Sverige betyder över 4 000 smittade per dag. Trycket på hälsovården och att människor inte tar smittrisken på allvar leder till att regeringen inför förbud mot allmänna sammankomster på fler än åtta människor. Det här är en prövningens tid och det kommer att bli värre innan det blir bättre, säger statsminister Stefan Löfven när han på måndagen informerade om de nya förbuden och restriktionerna.

I Finland meddelade THL att drygt hundra personer som har smittats under senaste dygn, i Danmark drygt 1 200, i Sverige smittades ungefär 4 600 per dag förra veckan. Sverige har också den dubiösa äran att vara det land i Europa där antalet inlagda på sjukhus, både akutsjukhus och intensivvård, ökar mest.

Därför inför den svenska regeringen förbudet mot allmänna sammankomster på mera än åtta personer. Förra veckan infördes förbud mot alkoholförsäljning efter klockan 22.

Enligt statsminister Stefan Löfven (Socialdemokraterna) införs de nya förbuden för att svenskarna är sämre på att följa rekommendationerna nu jämfört med situationen i våras.

– Nu ser vi att följsamheten är lägre, säger statsministern på presskonferensen där socialminister Lena Hallenberg (Socialdemokraterna) och inrikesminister Mikael Damberg (Socialdemokraterna) också deltog tillsammans med Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (Miljöpartiet)

Löfven säger att han förstår att folk är trötta på restriktionerna men att smittskyddet är viktigare än känslorna.

– Gör din plikt, ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen, säger han.

Statsministern säger att förbudet saknar motstycke i modern tid men är helt och hållet nödvändigt.

Enligt Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson har den stora smittspridningen i resten av Europa nu nått Sverige.

Han säger att belastningen på sjukvården har ökat markant under den senaste tiden och ställer stora krav på sjukvården. Han säger att de åtgärder som nu presenteras är komplement till de så kallade skärpta allmänna råd som gäller i de flesta av Sveriges 21 regioner.

– För att trycka tillbaka smittspridningen måste vi avstå alla aktiviteter som riskerar att öka den. Grundhållningen hos oss alla måste vara: Avstå från det som inte är helt nödvändigt, menar Carlson.

Det nya förbudet som ska träda i kraft den 24 november och gälla fram till julafton drabbar mest kulturen och idrotten medan köpcentrum och butiker fortfarande får hålla öppet helt som vanligt, kollektivtrafiken fungerar som tidigare och det finns inget krav på munskydd för resenärerna.

När det gäller julfirandet säger Johan Carlson att det ska man informera närmare om i god tid.

– Vi står inför en ny säsong med mer resor, besök av släkt och vänner, och skolledighet. Vi avser att återkomma i god tid innan jul och ge en ganska fyllig bild över hur vi ser på det, och på vilka restriktioner som ska gälla. Å ena sidan vill vi vara tidigt ute, och å andra sidan vill vi vara så sent ute att de bedömningar vi gör är tillämpliga under julen. Det kommer ett besked en bit in i december.

Om läget inte förbättras kommer förbudet att förlängas över nyår.

Förbudet innebär att alla idrottsevenemang i praktiken blir publikfria.

Det kommer troligen också att gälla restauranger som har haft undantag om framträdanden har skett inför en sittande publik. Det så kallade trubadurundantaget försvinner, säger Per Bolund.

Bolund säger också att förbudet kommer ha hårda ekonomiska konsekvenser för många branscher men påpekar att det finns ekonomiska stöd att söka om. Han är medveten om att stöden knappast kommer att räcka och därför ska man se över om ytterligare stöd kommer att behövas.

– Så fort det är möjligt ska vi ge besked till näringsidkare om ytterligare stöd, säger Bolund.

En stund efter att regeringen hade meddelat om förbudet mot sammankomster meddelade Filmstaden att alla deras biografer stängs.

I Oslo införs nya restriktioner som i första hand drabbar 18 000 studerande mellan 13 och 19 år eftersom den högsta andelen smittade finns bland dem. Bland annat slopas alla organiserade fritidsaktiviteter och idrottsaktiviteter i de här åldersklasserna. Studerandena delas in i mindre grupper och deras umgänge begränsas. De här begränsningarna träder i kraft på tisdag och kommer att vara i kraft åtminstone resten av november.

Byrådsledaren Raymond Johansen (Arbeiderpartiet) i Oslo säger att man gärna skulle ha skonat fritidsaktiviteterna från nedstängning men att det inte är är möjligt.

Oslo har förbjudit alla sammankomster utanför privata hem, stängt ner alla fritidsaktiviteter för vuxna utom bibliotek, infört förbud mot spritservering och infört munskydd i taxibilar och i kollektivtrafiken.