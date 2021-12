Sverige förstörde drömfinalen – "Alla drömmar uppfylls inte"

I tjugo minuter såg det ytterst bra ut. Sedan hände det smärtsammaste möjliga. Mål efter mål tystade Sverige ner den fullsatta Helsingforsarenan och knuffade ner Finland från innebandytronen.

Om semifinalen mot Tjeckien var en rysare så var VM-finalen mot Sverige ännu värre. Men slutet var inte lika lyckligt i finalen och Finlands efterlängtade hemmafinal fick en mardrömslik avslutning. Finland tappade en tvåmålsledning, tog in en tvåmålsledning men föll tungt tack vare ett sent svenskt mål.

– Alla drömmar uppfylls inte, summerar veteranbacken Juha Kivilehto.

Finland fick precis den starten man ville ha då Justus Kainulainen – samma man som inledde målskyttet mot Tjeckien – överraskande fann sig i ett friläge mitt i anfallszonen. 1–0 kom på ett snyggt skott bara 86 sekunder in i matchen. Eemeli Salin fördubblade ledningen då halva perioden spelats och allt såg bra ut då lagen lämnade rinken efter tjugo minuter.

Men Sverige kom med i matchen i andra perioden. Rasmus Enström sköt in reduceringen och kvitteringen kom strax därpå då stjärnan Kim Nilsson kom ensam igenom och nätade säkert efter en misslyckad frislagsvariant av Finland. Den dystra mittperioden fick sig ett värdigt slut då Sverige tog ledningen på en kontring och fick inleda den tredje perioden i förarsätet.

Inför den sista perioden var den heta frågan om alla tiders tredje VM-final i Helsingforsarenan mellan Finland och Sverige skulle bli en tråkig avslutning som 2002 eller en euforisk fest som 2010.

Det blev en oönskad favorit i repris från hemma-VM för 19 år sedan.

Tio minuter före slutsignalen gjorde Sverige 2–4 och hoppets låga fladdrade allt svagare.

Men då steg en kämpe fram. En 22-åring som spelade sitt första VM och som inte ville förlora den här finalen. Justus Kainulainen styrde först in en reducering från närhåll och satte sedan hallen i eld och lågor med ett drömskott som utjämnade matchen och fullbordade hans hattrick.

– Den största känslan just nu är besvikelse. Det grämer något förskräckligt mycket för vårt lags skull. Man får bara inte ge målchanser åt ett sådant lag som Sverige. De utnyttjade sina chanser. Det är grym värld, säger Kainulainen som blev hattrickskytt i sin första VM-final framför 12 500 fanatiska fans.

– Kanske känns det bra i framtiden. Men inte nu, säger ynglingen.

Hemmapublikens stöd hyllar han däremot till skyarna.

– De var helt fantastiska, helt sjukt. Man får knappast många sådana här chanser under sin karriär så det var bara att njuta.

Kainulainen styrde snyggt in 3–4 och satte hallen i eld och lågor då han en och en halv minut senare kvitterade. Det doftade förlängning precis som i finalerna 2006, 2008 och 2016 – men sedan hände det som inte får hända. Tobias Gustafsson sköt sig in i det svenska innebandyfolkets hjärtan då han satte in matchvinnaren då på en kontring då bara 1.37 återstod av matchen.

Peter Kotilainen – stor hjälte i VM-finalen för tre år sedan – var den sista finländaren som rörde bollen innan svenskarna slog till.

– Det var mitt eget fel. Jag gick för djupt in i situationen, säger han besviket.

Efter det sena baklängesmålet tog Finland ut målvakten och jagade frenetiskt en ny utjämning. Förgäves.

I stället satte Hampus Ahren bollen i mål tolv sekunder före slutet och den svenska guldfesten fick börja.

– Motståndaren var bättre. Vi var bra i tredje perioden och skapade chanser att ta ledningen. Men vi var för trötta och gjorde misstag. All heder åt Sverige, säger Finlands chefstränare Petteri Nykky.

I bronsmatchen fick Tjeckien – lotsad av världsmästartränaren 2016 Petri Kettunen – balsam på såren då laget vände och vann över Schweiz. Kettunens manskap låg under med 1–3, reducerade först och kvitterade sedan sent varefter tjeckerna knep bronset i förlängning.