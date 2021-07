Ur patientens synvinkel är det dock centralt och betydelsefullt att vi undviker Sveriges misstag med att ensidigt understödja och enbart satsa på en typ av psykoterapi.

HBL rapporterade HBL i en artikel (30.6) och i en insändare (5.7., Henrik Wickström) att Åbo Akademi har planer på att upphandla utbildare för en ny svenskspråkig psykoterapeututbildning. Denna utbildning är tänkt att ha en kognitiv inriktning. Man kan konstatera att dessa planer är varmt välkomna eftersom det saknats en svenskspråkig utbildning i kognitiv psykoterapi. Psykodynamiskt inriktade svenskspråkiga psykoterapeuter har däremot utbildats i Finland från och med 1984.

Finlands svenska psykoterapiförening (FSP) har tidigare utbildat ett åttiotal psykodynamiskt inriktade svenskspråkiga vuxen-, barn- och ungdomspsykoterapeuter med behörighet och kompetens att utöva psykoterapi. Utbildningarna har skett under ledning av erfarna kliniker vilka har ansvarat för undervisningen med sin officiella kompetens att undervisa och utbilda psykoterapeuter. Dessa utbildningar av FSP, med en hög kvalitet, har fortsatt med en nu nyligen slutförd kompletteringsutbildning 2020-2021 – inom vilken studeranden som saknat psykologistudier i sin grundexamen erhållit kompetens och behörighet för att ansöka till en egentlig psykoterapeututbildning (30 studiepoäng i psykiatri/psykologi).

Målsättningen för denna utbildning har bland annat varit att ge möjlighet för fler svenskspråkiga att utbildas till psykoterapeuter samt att hjälpa studeranden att hitta ett eget teoretiskt tankesätt i den brokiga skara av psykoterapiinriktningar som i dag erbjuds.

Det är en rätt vanlig missuppfattning att det skulle råda fundamentala motsättningar mellan de olika terapiinriktningarna (en jämförelse mellan mera seriösa inriktningar) som finns att tillgå. Samtalsterapi som medicinsk metod härstammar från Sigmund Freud. I de kognitiva terapiutbildningarna läser man som sin utvecklingspsykologi vanligen anknytningsteori. Den utvecklades av John Bowlby, en psykoanalytiker, med andra ord ursprungligen en freudian. Den psykodynamiska psykoterapin har sedermera också påverkats av kognitiv psykologi och neurovetenskap, till exempel forskning i olika minnessystem och affekters neurobiologi.

Skillnaden mellan de två huvudinriktningarna – den psykodynamiska och den kognitiva – ligger främst i tre något olika förhållningssätt. 1. Fokus – Den kognitiva terapin har fokuset på tankar medan den psykodynamiska inriktningen har ett öppet fokus, men man är speciellt intresserad av känslor. 2. Struktur – Den kognitiva terapin är mera strukturerad, man kan på förhand bestämma vilket tema man talar om under följande terapitimme och patienten kan få hemläxor. I den dynamiska terapin undersöker man mera öppet vad som rör sig i patientens inre upplevelsevärld. 3. Frekvens – I den kognitiva terapin träffas man vanligtvis en gång i veckan, i den ursprungliga kognitiva individualterapin träffades man 7-16 gånger. Numera förekommer det dock att man träffas under en längre period. I den psykodynamiska terapin kan man träffas 1-3 gånger i veckan, vanligtvis under ett antal år för att fördjupa självkännedomen. Mera info om terapiinriktningarna kan hittas till exempel på www.psykologiguiden.se.

För den som är intresserad av att utbilda sig till psykoterapeut lönar det sig att försäkra sig om att utbildningen uppfyller utbildningskraven för psykoterapeututbildningar. Dessa garanterar en kvalitativt högtstående utbildning. Utbildningskraven administreras av det riksomfattande Konsortiet för universitetens psykoterapeututbildningar (vars hemvist är Jyväskylä universitet, www.jyu.fi). En förordning förutsätter att psykoterapeututbildningarna anordnas av universiteten i samarbete med och på frivillig basis med kompetenta utbildningsinstanser, såsom FSP. Tyvärr finns det i dagsläget ändå ingen myndighet som ansvarar för helheten att det utbildas tillräckligt med psykoterapeuter i Finland.

En god nyhet när det gäller den skriande bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter är att det förutom ÅA:s planer även i dag finns ett beslut om inledandet av en ny svenskspråkig psykoterapeututbildning vid Helsingfors universitet i samarbete med FSP. Ansökningstiden för denna utbildning är i februari 2022 och utbildningen är planerad att börja hösten 2022. Utbildningen förverkligas enligt en hybridmodell där både närutbildning i Helsingfors samt distansundervisning kommer att finnas med. Detta för att ge möjlighet till studeranden från hela Svenskfinland att utbilda sig till behöriga psykoterapeuter med kompetens.

Man kan konstatera att det råder en brist på både kognitiva och psykodynamiska psykoterapeuter i vårt land. Ur patientens synvinkel är det dock centralt och betydelsefullt att vi undviker Sveriges misstag med att ensidigt understödja och enbart satsa på en typ av psykoterapi (i Sverige kognitiv beteendeterapi, KBT). Patienterna har inte tillfrisknat enligt givna förväntningar. Detta på grund av att olika patienter har olika behov och förutsättningar vid inledandet av en personlig psykoterapi.

Den kommande psykodynamiska psykoterapeututbildningen vilken inleds 2022 är godkänd av Helsingfors universitet. För närvarande arbetar ännu Finlands svenska psykoterapiförening intensivt med att finslipa den slutgiltiga utbildningshelheten. Föreningen informerar om detta under höstens ochvinterns lopp främst på sina hemsidor www.psykoterapiutbildning.fi/utbildning/, information finns också på HU:s hemsidor. https://www2.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/uudet-koulutusohjelmat-haussa-vuonna-2022

