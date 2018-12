Svenskfinlands framtidshopp – 40 under 40

Lina Teir, artist, konstnär, 36

Vispoet, berättare, regissör, skribent, pedagog, aktivist – hon kan beskrivas som så mycket. Drivkraft bakom kampanjen We see you och ihärdig debattör, bland annat när det gäller migrationspolitik.

