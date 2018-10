Svensken kan avgöra Kapanens framtid

Kasperi Kapanen stortrivs i sin nya roll i Toronto.

Kasperi Kapanen öser in poäng efter att slutligen ha fått chansen i legendariska Torontos första kedja. Samtidigt sitter hans bästa kompis William Nylander hemma i Sverige, utan ett kontrakt.

Ironiskt att Kapanen gör sitt genombrott på bekostnad av Nylander. Ännu mer ironiskt kan det bli om Kapanens storspel bidrar till att Nylander får ett sämre kontrakt – eller tvingas flytta från ishockeyns självutnämnda huvudstad.

Kapanen tryckte in det första och fjärde målet då Toronto krossade Los Angeles med 4-1. Det är förstås inte helt fel att spela tillsammans med superstjärnan Auston Matthews och rinkräven Patrick Marleau.

Inte fel alls efter att Kapanen – Pittsburghs förstaval i draften 2014 – tillbringat två hela säsonger mestadels i farmlaget Marlies eller i Torontos tredje eller fjärde kedja. Torontos legendariska chefstränare Mike Babcock ville utnyttja Kapanens snabbhet för att göra honom till en specialist i boxplay och försvarsspel. Snacka om en omställning för juniorstjärnan, som avgjorde Finlands JVM-guld i förlängningen mot Ryssland i en fullsatt Hartwallarena 2016.

Nylander och Toronto har inte kommit överens om ett nytt kontrakt och tack vare dödläget har Kapanen blivit befordrad i Torontos hierarki. Hans egenskaper har visat sig komplettera Matthews och Marleau utomordentligt. Han är den som gör det grova arbetet, vinner puckar och skrinnar hemåt. Som sagt, inte den roll som han vänjde sig vid som junior, men det som han måste göra för att klara sig i NHL.

Före den här säsongen hade Kapanen gjort 8 mål och 2 assists i 55 NHL-matcher. Hans största stund i karriären var två mål, inklusive segermålet i förlängning mot Washington i slutspelet 2017. I 7 matcher hittills i höst har han 4+4=8 poäng.

Toronto har ett fruktansvärt effektivt anfall. Bör medges att än så länge har Toronto mött ganska svagt motstånd – undantaget Stanley Cup-vinnarna Washington.

Leafs har gjort 33 mål 7 matcher, vilket är 4,7 mål i snitt per match. Det kommer förstås att jämna ut sig till en mer normal siffra. Men redan förra säsongen gjorde Toronto 3,3 mål i snitt per match, viljet var fjärde mest i NHL:s grundserie.

Fastän Nylander saknas, har Toronto en grym arsenal av offensiva pjäser. Auston Matthews som leder poängligan och skytteligan med 10+6=16 poäng efter 7 matcher. John Tavares med 6+5=11. Mitch Marner 4+7=11.

Blir allt svårare för Nylander och hans agent att argumentera för åtta år och åtta miljoner dollar per år, vilket är ungefär det han lär ha begärt. Toronto har ett svagt försvar, bortsett kanske från begåvade Morgan Rielly som ligger tvåa i poängligan med 3+10=13 poäng. Så länge som Leafs öser in fem mål per match har det inte så stor betydelse, men i slutspelet brukar det ofta bli tätare och målsnålare.

Skulle inte vara heldumt av Toronto att byta Nylander mot en bra defensiv back. Laget kommer i vilket fall som helst att få det knepigt med lönetaket då också Matthews och Marner behöver nya kontrakt före nästa säsong. En bytesaffär skulle också vara en jackpot för Kapanen, som äntligen funnit en roll där han trivs och infriat förväntningarna i Toronto. Tråkigt förstås att han samtidigt skulle förlora sin bästa kompis i Toronto, men det kanske han kan hantera.

Toronto har fått en kanonstart på säsongen och det är många som redan drömmer om att Kanadas 25 år långa Stanley Cup-torka kommer till en ände – för att inte tala om Torontos över 50 år långa ökenvandring. Kan vara lite väl tidigt. Försvaret är som sagt lite tunt och målvakten Frederik Andersen har inte prövats på allvar ännu. Men Toronto är definitivt ett lag att följa med i vinter, vilket inte kan sägas om Kanadas övriga stoltheter Montréal, Edmonton, Ottawa och Vancouver. Winnipeg och Patrik Laine har inte haft en riktigt enkel inledning, men lär bli att räkna med senare i vinter.