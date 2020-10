Svenska Yle: Utbildningen för småbarnspedagoger fylls inte

De nya studieplatser som skapats för att råda bot på bristen av daghemspersonal har inte fyllts, skriver Svenska Yle.

För att råda bot på bristen på behörig personal till de svenskspråkiga daghemmen ökade man mängden studieplatser vid den svenskspråkiga utbildningen för småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Svenska Yle rapporterar att alla 10 nya platser förblev tomma.

Av de 40 studieplatser som fanns vid utbildningen i år fylldes endast 25.

– Vi tar in så många som vi kan ta in. Det här är lite överraskande, vi har brukat kunna ta in 30 studerande, säger professor Mirjam Kalland vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet till Svenska Yle.

Bristen på svenskspråkiga daghemsplatser i Helsingfors har lett till att barn erbjudit plats på finska. Det i sin tur har lett till ett klagomål till riksdagens justitieombud. Enligt justitieombudet handlar det inte enbart om hur man sköter småbarnspedagogiken i en viss stad, utan om en större helhet där det behövs åtgärder från staten.