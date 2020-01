Svenska Yle börjar göra nyheter för barn – förkortar TV-nytt med fem minuter

Det redan existerande konceptet Hajbo Nytt får förstärkning när Svenska Yle i större utsträckning kommer att börja fokusera på nyheter för en ung målgrupp.

Nyheter för barn tar upp ämnen på ett sätt som lämpar sig för yngre tittare. Det blir varken våld eller skrämmande inslag. I stället ligger fokus på att förklara nyheter som barn stöter på i vardagen, men som de kanske inte förstår eller kan ta till sig.

– Vi ser att det finns ett behov av ett väl genomarbetat nyhetsinnehåll också bland de yngsta. Det är en central del av vår public service-roll, att begripliggöra världen runt omkring för hela vår publik, också för barnen, säger innehållschef Anna Forth i ett pressmeddelande.

Vuxennyheterna stärks också under året när Svenska Yle lanserar en större möjlighet att ta till sig nyheter on demand. Enskilda nyhetsinslag kommer att publiceras i snabb takt och finnas tillgängliga via Arenan.

Mediechef Johanna Törn-Mangs säger i pressmeddelandet att folk vill kunna välja själva vad det lyssnar på.

– Därför vill vi erbjuda den här möjligheten till vår publik på Arenan, vid sidan av våra traditionella nyhetssändningar.

Svenska Yle kommer också att satsa mer på nyheter i audiovisuell form. Bildberättandet online kommer att utvecklas så att det passar också mobila tittarvanor. Ofta kommer nyheterna också att kunna ses utan att ljudet är påslaget, vilket behövs bland annat i kollektivtrafiken och i miljöer som man delar med andra.

Samtidigt som de aktuella nyhetsvideoklippen ökar i antal har TV-nytt klockan 19.30 förkortats från 27,5 minuter till 22 minuter på vardagar.

Rättelse 8.1 kl 14.35: I en tidigare version stod det att TV-Nytt tidigare varit 30 minuter.