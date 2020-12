Svenska Teatern ställer in resten av årets föreställningar

Mary Poppins skulle spelas under mellandagarna och på nyårsafton, men ställs nu in. Musikalen återkommer i höst, meddelar teatern i ett pressmeddelande.

Huvudstadsregionens coronarestriktioner för publika evenemang pågår till den 18 december. Svenska Teatern har ändå likt övriga stora teaterhus beslutat att inte börja spela förrän nästa år.

"Vi försökte hitta en lösning, men bedömer nu att det är för riskfyllt att återuppta föreställningsverksamheten efter den 20 december med tanke på de utmaningar som pandemin för med sig", säger teaterchefen Joachim Thibblin i ett pressmeddelande.

Thibblin konstaterar att det just nu inte finns något förbud mot att spela teater under mellandagarna, men att beslutet att ställa in grundar sig på teaterns egen riskbedömning.

Svenska Teatern tvingas ställa in totalt 49 föreställningar som följd av de nya coronarestriktionerna.

Bland annat Några av oss, Diktatorn och Tove Jansson – visdiktaren återkommer i vår.