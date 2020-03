Svenska Teatern inhiberar inga föreställningar på grund av coronaviruset – men begränsar publikmängden

Ännu i början av mars avvaktade många kulturinstitutioner med drastiska åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset. Nu meddelar många om inhiberade föreställningar och turnéer.

Alla publikevenemang som samlar mer än 500 personer bör ställas in, rekommenderar regeringen. Ställningstagandet är av betydelse för många kulturproducenter. Förutom arrangörer av mässor och andra tillfälliga evenemang, finns i Helsingforsregionen flera teatrar och konsertsalar med plats för över 500 besökare.

På Svenska Teaterns stora scen spelas nu musikshowen The End med FORK, Joakim Groths Vi är bara människor och farsen The play that goes wrong. I salongen finns 697 sittplatser.

Det innebär, säger Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin, att man framöver inte kommer att fylla salongen. Genom att sälja max 500 biljetter kan man följa regeringens rekommendation.

– Vi följer helt enkelt myndigheternas rekommendationer. Det är samma regler som i Sverige, och det är också branschens anvisningar. Men vi följer med läget hela tiden. Just nu inhiberar vi inga föreställningar, men ser till att vi jobbar på ett säkert sätt, säger Thibblin då HBL får tag i honom strax efter att han avslutat ett krismöte med teaterns ledningsgrupp.

Musikhuset meddelar på sin Facebooksida att man inte arrangerar några publikevenemang för mer än 500 personer ända till slutet av maj. Alla Helsingfors stadsorkesters och Radions symfoniorkesters konserter under våren inhiberas. Musikhusets stora sal har 1700 platser.

Tammerfors stadsorkester meddelar att man avbokar denna veckas konserter. Nationaloperan och -baletten avvaktar, men föreställningen av baletten Carmen 12.3 hålls åtminstone normalt. Operans stora sal rymmer 1 300 personer. Lahtis stadsorkester skulle spela i Ryssland i mars men turnén är avbokad.

Flera orkestrar i Finland, bland dem stadsorkestrarna i Uleåborg och Kuopio, har som första åtgärd beslutat att begränsa publikmängden till denna veckas konserter. Konserterna hålls alltså som planerat men fler biljetter säljs inte längre. Jyväskylä stadsorkester meddelar att alla vårens konserter är avbokade. Åbo filharmoniska orkester har avbokat denna veckas konserter men strömmar dem live i stället.

Den första körtävlingen Erik Fordell Grand Prix skulle arrangeras i Karleby detta veckoslut men flyttas till hösten 2020. Även den riksomfattande folkmusikfestivalen Samuelin Poloneesi har inhiberats, den skulle ha ordnats i Tammerfors detta veckoslut.