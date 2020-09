Svenska Teatern gör stora repertoarförändringar – vårens föreställningar av Mary Poppins flyttas till nästa höst

På grund av coronapandemin ser sig Svenska Teatern tvungen att göra stora förändringar i spelplanen. Hösten 2020 hoppas man att förflyter planenligt, men våren 2021 skakas om.

I ett pressmeddelande konstaterar Svenska Teatern att teaterbranschen drabbas hårt av pandemin och medföljande restriktioner. På torsdagen beslöt teaterns styrelse att verkställa en ny plan som teaterledningen förberett. Den innebär stora repertoarförändringar.

Främst berör dessa storsatsningen Mary Poppins – vårens samtliga 94 föreställningar flyttar till hösten 2021 och våren 2022.

Hösten 2020 avser man ändå att spela alla 26 planerade föreställningar av Mary Poppins. Premiär blir det den 3 oktober.

"Det har varit nödvändigt att se över situationen så att vi kan säkerställa en hållbar och mångsidig repertoar utan att i alltför hög grad äventyra teaterns ekonomi. I praktiken är ändringarna nödvändiga för att vi inte ekonomiskt klarar av att spela vårens föreställningar av en stor produktion som Mary Poppins med de restriktioner som gäller och som förväntas gälla den tillåtna publikmängden", säger teaterchef Joachim Thibblin.

Han hoppas att publiken har överseende med de förändringar som görs. De kunder som redan har biljetter till vårens inhiberade föreställningar får meddelande om uppdaterat föreställningsdatum. Teatern vädjar till publiken om att invänta detta svar för att minska på belastningen i biljettbokningen.

Också den övriga repertoaren påverkas:

• Tove Jansson – visdiktaren med Emma Klingenberg flyttar från AMOS-scenen till Stora scenen med tre föreställningar i höst.

• Pappan med Asko Sarkola återkommer och flyttar till Stora scenen med nypremiär i januari 2021. Föreställningen spelas fram till den 3 februari.

• På våren återkommer också fjolårets The Play That Goes Wrong med nypremiär i februari. Farsen fick aldrig spela klart under våren 2020 och har enligt teatern varit efterfrågad bland publiken.

Den övriga repertoaren påverkas i mindre grad, däribland höstens 14 föreställningar av Joakim Groths Vi är bara mänskor, a cappellagruppen FORK:s avskedsshower i november och barnpjäsen Diktatorn med premiär den 13 oktober.