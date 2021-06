Svenska landslagschefen kritisk till EM-upplägget

Att hitta en ny bas för en landslagstrupp på runt 50 personer är inget som görs i en handvändning, men på kort tid fann Pettersson och hans medarbetare lösningen: Ett hotell i Göteborg, med Gothia Park Academy som träningsanläggning.

– Baslägret har varit den stora frågan att lösa. Alla har ställt upp fantastiskt bra, som hotellet i Göteborg, vårt folk, de som sysslar med evenemang, säger Pettersson.

– Hade vi valt redan från början att vara på ett ställe i Sverige hade det varit mycket enklare, så klart. Nu fick vi ett slutgiltigt besked för ungefär en månad sedan att matcherna flyttades. Sedan tog det någon vecka till innan vi förstod att i S:t Petersburg fanns inget som de själva tyckte var tillräckligt bra för oss.

– Det har man sagt att man kommer att göra. Om det sedan blir fullt ut eller inte återstår att se. Uefa förstår våra svårigheter och var lika förtvivlat som alla andra att det blev som det blev för oss tre länder (Sverige, Slovakien och Polen) som drabbades. Jag tror inte att vi förlorar en massa miljoner för att vi bytte basläger, däremot har vi fått göra jobbet och lagt ned en väldig massa timmar på det.

De plötsliga och omfattande logistiska kullerbyttorna – och allt arbete det medförde – är en sak, menar landslagschefen. Det finns även sportsliga dimensioner i att Sverige lokaliserades till andra spelorter.

– Sportsligt blir det också jobbigare för oss, men jag har hela tiden fått känslan att Uefa kommer att hjälpa oss så mycket man kan. Vi hoppas att Uefa kompenserar oss för det jobb som de skulle ha gjort, men som vi nu gör själva, säger Pettersson.

Pandemin har slagit hårt mot fotbollsförbundets inkomster. Herrlandslaget är dragloket och genererar pengar som finansierar en stor del av den totala landslagsverksamheten.

– Tar man Nations League-matcherna i höstas mot bra motstånd (Frankrike, Portugal och Kroatien) så hade vi nog haft ganska nära fullsatt i de tre matcherna och det betyder 140 000-150 000 åskådare gånger biljettpriset. Nu är det inte en nettoinkomst, men det rör sig ändå om ganska stora pengar.

– Tar du ett snittpris på 20 euro, bara för att ta en siffra, är du uppe i ganska mycket pengar plus övriga summor som kommer in via avtal, säger Pettersson.

Inkomstbortfallet på grund av utebliven publik förra året uppskattades till någonstans kring fem miljoner euro. Till det ska läggas de publikfria landskamperna mot Finland och Armenien inför EM.

I det perspektivet hade ett missat EM-slutspel fått konsekvenser för förbundet. Bara avancemanget till EM gav 9,25 miljoner euro. Ett lyckat gruppspel och förbundskassan fylls på rejält.

En seger i gruppspelet ger 1,5 miljoner euro, oavgjort 750 000 euro. En seger i åttondelsfinalen är värd två miljoner, kvartsfinalvinst en bit över tre miljoner euro.