Svenska komikern Adde Malmberg lär sig finlandssvenska dialekter

Den svenska humorlegenden Adde Malmberg återvänder som regissör i Svenskfinland till hösten. Han har börjat lära sig skilja på österbottniska dialekter sedan han senast jobbade på Svenska Teatern.

Livsbejakande och positiva berättelser som inger hopp – det är en av sakerna som Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin vill satsa på i det rådande världsläget, berättade han nyligen i en lång intervju med HBL.

I höst återvänder den svenska humorlegendaren Adde Malmberg till Svenska Teatern för att regissera den nostalgiska musikaliska komedin Evigt ung, skriven av den svenska dramatikern Erik Gedeon. Malmberg konstaterar att pjäsen passar Thibblins strategi.

– Det är en rolig pjäs, och humor behövs när det är så lätt hänt att man går in i allt det hemska och negativa, säger Malmberg som genast tillägger att han tycker det är bra att man engagerar sig i till exempel kriget i Ukraina eller flyktingpolitiken.

– Men man behöver kraft för att orka fortsätta vara aktiv. Då är humorn och att skratta otroligt bra! Det förenar oss och frigör bra saker i kroppen.

Malmberg regisserade Svenska Teaterns uppsättning av farsen The Play That Goes Wrong som hade premiär 2019. I höst är han också aktuell som manusförfattare och regissör till pjäsen Man får väl ställa upp som har premiär på Wasa Teater i november. Han berättar att det känns mer än självklart att fortsätta jobba i Svenskfinland.

– Jag trivdes bra med både platsen och människorna, så jag är glad att komma tillbaka.

Temat i Evigt ung är åldrande. I pjäsen är Svenska Teaterns skådespelare (bland andra Mikael Andersson, Max Forsman, Anna Hultin och Simon Häger) 90 år gamla och minns musiken som spelades när de var unga. Malmberg säger att pjäsen är speciell eftersom den är uppbyggd kring gamla rocklåtar och innehåller sparsamt med dialog.

Han satte upp föreställningen i Helsingborg för ett par år sedan, och berättar att han tänker i samma banor när han regisserar humorföreställningar för en finlandssvensk publik som då han regisserar för en rikssvensk.

– Men min erfarenhet som ståuppkomiker har lärt mig att man alltid behöver veta var man är när man framför humor.

Därför har han bett Svenska Teaterns dramaturg gå igenom manuset och ändra vissa ord och nyanser.

– De små detaljerna är viktiga, så att man känner att "det här är vi", säger Malmberg innan han nyfiket undrar:

– Jag hör att du kommer från Österbotten, är det från Jakobstad eller?