Svenska filmen "Gräns" prisades i Cannes

Svenska "Gräns" vinner första pris i sidokategorin "Un certain regard" vid filmfestivalen i Cannes. Filmens ena huvudroll spelas av finländska Eero Milonoff.Filmen bygger på en novell av skräckmästaren John Ajvide Lindqvist och regisseras av Ali Abbasi.

Gräns möttes av rungande applåder från publiken i Cannes när den visades under torsdagen. Efter det varma mottagandet var regissören Ali Abbasis första svenska film favorittippad och under fredagen meddelade juryn att Gräns vinner första pris i kategorin "Un certain regard".

– Det är en seger för allt och alla som är udda och ändå framhärdar i sin existens, säger författaren John Ajvide Lindqvist till TT:s utsände på plats.

Det är första gången sedan 2014 en svensk film vinner i kategorin. Då vann Ruben Östlunds Turist juryns pris, vilket motsvarar andra plats.

Kritikerna beskrev efter visningen Gräns som "förtrollande" och "svårsmält". Filmkritikern Jordan Hoffman, som skriver för The Guardian och Vanity Fair, twittrade att Gräns är det konstigaste han sett i Cannes sedan Alex van Warmerdams Borgman.

Filmen är baserad på John Ajvide Lindqvists novell med samma namn. Manuset är skrivet av Ali Abbasi och Isabella Eklöf tillsammans med författaren, och i det samsas uråldrig naturmystik med en realistisk vardag och ett nytt thrillerspår. I filmens huvudroll ses bland andra finländska Eero Milonoff.

Det är Ali Abbasis första svenska film, han har tidigare jobbat i Danmark, där han har gått Danska filmskolan. Han är född i Teheran och beskriver sig själv som "iransk-svensk-dansk, alla tre och varken eller".