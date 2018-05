Svenska filmen "Gräns" prisades i Cannes

Svenska Gräns vinner första pris i sidokategorin "Un certain regard" vid filmfestivalen i Cannes. Filmen bygger på en novell av skräckmästaren John Ajvide Lindqvist och regisseras av Ali Abbasi. Finländaren Eero Milonoff har en av huvudrollerna.

Gräns möttes av rungande applåder från publiken i Cannes när den visades under torsdagen. Efter det varma mottagandet var regissören Ali Abbasis första svenska film favorittippad och under fredagen meddelade juryn att Gräns vinner första pris i kategorin "Un certain regard".

– Det är en seger för allt och alla som är udda och ändå framhärdar i sin existens, säger författaren John Ajvide Lindqvist till TT:s utsände på plats.

Det är första gången sedan 2014 en svensk film vinner i kategorin. Då vann Ruben Östlunds Turist juryns pris, vilket motsvarar andra plats.

Huvudrollen görs av Eva Melander, som säger till TT att filmen fått ett oerhört fint mottagande i Cannes, men att beskedet om vinsten ändå kom oväntat.

– Att vi skulle vinna var en total nyhet. Visst, folk har pratat om den, men det gjorde ju inte att vi trodde att vi skulle vinna, säger hon.

Hon spelar Tina, som arbetar som tullvakt vid en färjeterminal och är begåvad med ett omänskligt luktsinne. När hon möter en man, även han med omänskliga egenskaper, förstår de båda varför de alltid känt sig annorlunda. De är inte människor.

– Folk gillar den för att de blir berörda. De tycker den är väldigt oförutsägbar, säger Eva Melander.

Kritikerna beskrev efter visningen Gräns som "förtrollande" och "svårsmält". Filmkritikern Jordan Hoffman, som skriver för The Guardian och Vanity Fair, twittrade att "Gräns" är det konstigaste han sett i Cannes sedan Alex van Warmerdams Borgman.

Framför allt en scen har uppmärksammats, den då huvudrollsinnehavarna har sex i en skog. Det beskrivs som "en scen man aldrig kommer glömma" och i utländska medier rubriceras Gräns efter vinsten som "trollsexfilmen".

Filmen är baserad på John Ajvide Lindqvists novell med samma namn, manuset är skrivet av Ali Abbasi och Isabella Eklöf tillsammans med författaren. Det är Ali Abbasis första svenska film, han har tidigare jobbat i Danmark, där han har gått Danska filmskolan. Han är född i Teheran och beskriver sig själv som "iransk-svensk-dansk, alla tre och varken eller".

Det är första gången sedan Låt den rätte komma in, som gjordes både i en svensk (2008) och en amerikansk version (2010), som ett verk av Ajvide Lindqvist filmatiseras.