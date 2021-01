Naturkatastrofer Svensk styrka på väg in i det norska rasområdet

Två dygn efter det stora jordskredet fortsätter sökandet efter överlevande i Ask i Gjerdrum kommun i Norge. Tio personer saknas fortfarande och polisen tror att flera är döda. Under fredagen ska en svensk sök- och räddningsstyrka gå in i skredområdet till fots.