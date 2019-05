Svensk sopran och 21-årigt stjärnskott knep segern i internationella Mirjam Helin-tävlingen

Sopranen Johanna Wallroth och barytonen Stefan Astakhov kröntes till segrare på Musikhuset. Vardera tilldelas 30 000 euro.

Andra priset i damkategorin gick till ryska sopranen Olga Tjeremnych (f. 1990), tredje priset till sydkoreanska mezzosopranen Teaa An (f. 1990) och fjärde priset sydkoreanska sopranen Palesa Malieloa (f. 1992).

Andra priset i herrkategorin gick till kontratenoren Rodrigo Sosa Dal Pozzo (f. 1898, från Italien och Venezuela), tredje priset till amerikanska barytonen Bryan Murray (f. 1989) och fjärde priset till finländska basbarytonen Jussi Juola (f. 1987).

Rodrigo Sosa Dal Pozzo vann också priset för bästa framförande av finländsk sång av en icke-finländsk sångare.

I finalen sjöng de tävlande två orkesterarior med Radions symfoniorkester under ledning av Hannu Lintu.

Wallroth (f. 1993) sjöng i finalen Anne Trueloves aria No word from Tom ur Stravinskys Rucklarens väg samt Juliettes gladlynta Je veux vivre ur Gounods Roméo et Juliette.

Blott 21-åriga ryskfödda, numera tyska barytonen Astakhov sjöng för sin del en aria ur Benjamin Brittens Billy Budd och en förträffligt charmant version av Figaros aria Largo al factotum ur Rossinis Barberaren i Sevilla.

Mirjam Helin-sångtävlingen har sedan 1984 ordnats med fem års mellanrum. Årets tävling har pågick i en och en halv vecka i Helsingfors och totalt delades 173 000 euro ut i prispengar.

Enligt juryns ordförande Jorma Silvasti var en klar utmaningen i årets tävling att nivån var exceptionellt jämn.

– Jag vill därför uppmana alla som inte lyfts upp på prispallen att fortsätta tro på sin konst för att fortsätta jobba för de mål som ni själva har satt, sade Silvasti.

I juryn som bestod uteslutande av sångare satt förutom Silvasti även Olaf Bär, Ben Heppner, Vesselina Kasarova, François Le Roux, Waltraud Meier, Deborah Polaski och Kiri Te Kanawa.

Vinnarna uppträder ännu med RSO i Uleåborg på fredag. Samtliga tävlingsframföranden kan ses på Yle-arenan.

Editerad 23.09: Stefan Astakhov är 21 år gammal, inte 22.

Artikeln uppdateras.