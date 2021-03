Svensk nämnd vill erbjuda tvåorna eftis i Esbo

Att slopa eftermiddagsverksamheten för elever i årskurs 2 ger en marginell besparing på runt 50 000 euro. Det är en så liten summa i Esbos budget att nämnden Svenska rum inte anser att det är värt den badwill som nedskärningen orsakar.

Esbo bör kunna ordna eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 2 även nästa höst. Det anser nämnden Svenska rum enhälligt efter sitt möte på torsdagskvällen.

– Beslutet att erbjuda eftis bara för elever i årskurs 1 fattades under stor tidspress under budgetförhandlingarna i höstas, men det var inte ett bra beslut, varken för de berörda familjerna eller för staden som serviceproducent. Om staden inte ordnar eftis för tvåorna går Esbo också miste om statsandelar. Det blir i slutändan en marginell besparing, mycket mindre än felmarginalen för vår budget, säger Bo Lönnqvist (SFP), ordförande för nämnden Svenska rum.

Därför beslöt nämnden att lämna in ett motförslag i sin verksamhetsplan, enligt vilken staden erbjuder eftermiddagsverksamhet för alla de elever i årskurs 2 som önskar delta. Dessvärre kan svenska sidan inte fatta det här beslutet ensamt, utan man är beroende av vad finska utbildningsnämnden beslutar i frågan.

Lagen förpliktigar nämligen kommuner att erbjuda alla invånare, oberoende av språk, samma slags basservice och eftermiddagsverksamheten hör hit.

– Bollen ligger nu hos den finska nämnden och jag har ägnat hela förmiddagen åt att lobba för den ska fatta ett liknande beslut som Svenska rum. Finska nämnden har under sitt senaste möte i onsdags ansökt om en tilläggsbudget för utbildningssektorn, men det är högs osannolikt att fullmäktige bara två månader in det nya året skulle riva upp hela budgeten. Jag anser att det är förnuftigare att försöka få in eftermiddagsverksamheten i den befintliga budgeten, säger Lönnqvist.

Enligt hans beräkningar kostar den svenska eftermiddagsverksamheten för hösten 2021 cirka 100 000 euro. Av den summan betalar föräldrarna cirka 40 000 euro i eftisavgifter. Slutsumman efter att också statsandelarna tagits i beaktande motsvarar ungefär 0,1 procent av nämndens utgifter.

– Det är en marginell summa, vi har större kast i budgeten för exempelvis skolbespisningen. Jag hoppas nu att finska sidan kan ta upp ärendet på sitt nästa möte om två veckor, så att vi snabbt kan fatta ett gemensamt beslut och erbjuda alla stadens tvåor eftis till hösten. Om vi ska vänta på en eventuell tilläggsbudget tar det mycket längre, och resultatet är ändå osäkert, säger Bo Lönnqvist.