Svensk längdåkare positiv för covid – trots sex negativa test före OS

Covid har nu även drabbat den svenska OS-truppen en vecka före invigningen. Det är skidtalangen Leo Johansson som har testat positivt vid ankomst till Kina.- Han är nere som fasiken och riktigt låg, säger tränaren Johan Norrby Granath till TT.

Leo Johansson testade positivt för covid-19 inför träningslägret i Italien för två veckor sedan och skötte därför sin egen uppladdning på hemmaplan i Sverige utan kontakt med det övriga längdlandslaget, uppger Sveriges olympiska kommitté, SOK.

Han lämnade sedan sex negativa PCR-test innan avresan till Kina. Men när Leo Johansson anlände till Peking under fredagen testade han åter positivt. Hans status fastställdes via ett andra test under lördagen.

Leo Johanssons tränare Johan Norrby Granath säger till TT att Johansson känner sig "frisk som en nötkärna".

– I tisdags körde han en testtävling (i Falun) och det gick mycket bra. Hela situationen är så konstig. Leo testade negativt sex gånger innan han reste.

– Nu är han riktigt nere, därför gäller det för oss ledare att hålla god min och hitta vägar som tänder hans gnista igen.

En person som tillfrisknat, eller är symptomfri kan i värsta fall testa positivt för covid-19 i flera veckor eller månader efteråt. I Kina tillämpas dessutom ett strängare gränsvärde än annanstans i världen. I januari tvingades Ilkka Herola ta en lång tävlingspaus i världscupen i nordisk kombination fast han var symptomfri. Maarit Valtonen, överläkare för Finlands olympiska kommitté, sade före OS att Kinas krav är orimligt, då det är möjligt att en idrottare som inte längre är smittsam inte får tävla i OS.

SOK:s truppchef Peter Reinebo säger att det hela är "ett tråkigt besked" för Leo Johansson och för truppen. Inga andra i längdlandslaget har dock testat positivt vid ankomst. Den svenska truppens medicinska team har gjort bedömningen att Leo Johanssons positiva tester är ett resultat av hans tidigare smitta, och han bedöms inte smittsam.

– Jag är optimistisk att han ska kunna komma tillbaks till tävling. I hans fall pekar allt på att det är rester av den sjukdom han hade tidigare. Han har inga symtom, säger Peter Reinebo.

Leo Johansson sätts nu i karantänshotell utanför OS-byn och kommer att testas dagligen. Han kan återvända från sin karantän när han lämnat två negativa test med 24 timmars mellanrum.

OS i Peking invigs den 4 februari och skidtävlingarna börjar en dag senare. Peter Reinebo säger att han känner sig optimistisk till att Leo Johansson ska kunna vara frisk tills dess.

– Han mår bra och har mått bra hela vägen sedan han testade positivt. Jag håller tummarna för att han snart ska få negativt test och kan komma tillbaka till OS-byn och träna och tävla.

Leo Johanssons covidstatus påverkar hela den svenska OS-truppen, men framförallt skidåkarna Calle Halfvarsson och Marcus Grate, som enligt OS-reglementet kommer att klassas som "nära kontakter".

"Nära kontakt" innebär att man åkt bil eller flygplan tillsammans under längre tid, att man bott på samma rum eller haft kontakt utan ansiktsmask längre än 15 minuter.

– Men det säger ju ingenting om ifall smitta är överförd eller inte, utan är en teknisk beskrivning, förklarar Reinebo.

De som klassas som nära kontakter följer ett särskilt protokoll, och Grate och Halfvarsson kommer att kunna träna och tävla som vanligt under OS.

– Det är ingen dramatisk skillnad, men du ska ha ett eget rum och egen toalett på OS-byn och du ska inte äta tillsammans med andra. Det är den typen av försiktighetsåtgärder.

Norge har också drabbats av covidfall inför OS. Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå och Simen Hegstad Krüger har alla testats positivt i veckan och skapat stor oro i världens bästa längdlandslag.