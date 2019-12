Svensk läkare i al-Hol: Det går att förhandla om lägerbarnen

Den svenskkurdiske frivilligläkaren Nemam Ghafouri tror att Finland kan förhandla med mammorna i al-Hol om barnen. Och att de flesta en dag kan återgå till ett normalt liv.

– Jättebra med ett beslut! Fast det kunde ha tagits för nio månader sedan, säger den svenskkurdiske läkaren Nemam Ghafouri som regelbundet jobbar i al-Hollägret i Syrien.

Sanna Marins regering i Finland har beslutat att finländska barn i al-Hol ska hämtas ut snarast möjligt, men inte nödvändigtvis deras föräldrar. Dagen därpå åker Nemam Ghafouri i en bil full med folk någonstans genom norra Irak. Hon kan prata över whatsapp, det går bra, hon kör inte. Det klirrar i luren av vibrerande metall i bilinredningen; barnröster och vägskump i bakgrunden.

Ungefär en gång i månaden kör hon från Irak in till syriska al-Hol, det tar en timme. Hennes fokus är inte direkt det lägret; sedan fem år tillbaka hjälper hon de utsatta yazidierna vid ett flyktingläger hon själv är med och driver i det irakiska Kurdistan.

Yazidiernas etniska och religiösa minoritet for mest illa under det blodiga IS-kalifatet i regionen, främst vid massakern vid Sinjarberget 2014. Många yazidierkvinnor togs som slavar av IS och många av dem sitter också de nu i al-Hol.

– Inget land i världen gör någonting åt al-Hol, säger Nemam Ghafouri.

Kazakstan har tagit hem sina 400 interner från lägret och Finland kommer nu långt framme med sitt beslut i måndags, säger hon. Nemam Ghafouri sitter och skriver på en debattext för sin Facebooksida.

– Sverige skryter och säger att de har tagit hem flest barn från al-Hol. Men det var en ensam och envis morfar till Skråmobarnen som gjorde det! I övrigt sitter Sverige bara och rullar tummarna!

Nemam Ghafouri, 51 år på juldagen, bor hemma i Sverige i Märsta som är närmaste större bostadsområde till storflygplatsen Arlanda. Det är lägligt för hennes skyttelliv. När hon inte jobbar för sin egen hjälporganisation i kurdiska Irak förtjänar hon sitt uppehälle som inhyrd "stafettläkare" runtom i Sverige och Norge.

Däremellan är det lite Raoul Wallenberg och Sveriges "vita bussar" över henne. Samma jobb gjordes i folkmordets spår när förintelsens portar öppnades efter Andra världskriget. Nu spårar hon yazidier efter deras folkmord.

En mardröm för yazidierna är att al-Hollägret brister, att IS-anhängare flyr och lyckas etablera sitt mördarkalifat på nytt. Från al-Hol är det bara en timmes väg till Sinjarberget, platsen för 2014 års massaker. Det är Nemam Ghafouris skyddslingar livrädda för.

Medan Al-Holdebatten nu handlar om barn som kan föras bort medan mammor lämnas kvar, har Nemam Ghafouri exakt motsatt problem just nu I sitt arbete med yazidierna.

– Australien har lovat ta emot yazidiska flyktingar – men bara mammorna. Australien kräver att barnen måste lämnas kvar tills det har visats att deras pappor faktiskt är döda, säger hon.

Hennes ivriga röst blir tjock och går i moln någonstans i en bil i Mellanöstern.

– Det gör mig... så besviken. Det tar oerhört på mina krafter.

I sitt arbete får Nemam Ghafouri samtidigt en överblick över de olika nationaliteterna bland IS-anhängarna i al-Hol.

– Ja, det gör det. Alla håller ihop i sina egna grupper. Skandinaverna håller sig till varandra. Kvinnorna går fortfarande i niqab och hijab, men man börjar också se västerländsk klädsel med urringat och bar hud, säger hon.

Till journalister som kommer till lägret säger IS-mammorna ofta ett, säger hon, men i samtal med henne som läkare någonting annat.

– Sätter man sig ner i tälten och pratar med dem, som människa till människa, så är attityden en annan.

Nemam Ghafouri tror många IS-mammor är beredda att komma överens om hur deras barn ska kunna få en bättre tillvaro än i lägret. Det är det humanitärt värsta hon har sett, har hon sagt. De vill att deras barn ska få trygghet, mediciner och sjukvård, säger hon.

Men hon varnar för att många av de finländska och nordiska kvinnorna är välutbildade och vet hur de därefter ska spela systemen. En tysk IS-kvinna som fick åka till Tyskland fick sin väntande fem års fängelsedom kvittad mot att hon hade suttit ett år i kurdiskt fängelse i förfärligare förhållanden. Och gick fri.

– Risken finns att många av dem går fria och det kan ju bli en kniv i ryggen, säger Nemam Ghafouri.

Där väntar hon sig någon form av speciallagstiftning för det krigsläge som råder. Hon har också talat om att Finland, Sverige och omvärlden kunde hjälpa till med att upprätta en lokal domstol som skulle kunna döma IS-kvinnorna på plats.

Barnen är ingen fara, säger Nemam Ghafouri.

– När jag har bett något IS-barn citera någon vers ur Koranen så kan de oftast ingenting. De har levt bland vapen och de har sett människor bli dödade, men det är allt. Yazidiska barn som kommer ur lägren är då ofta mycket mer hjärntvättade till muslimer.

– Ja. Jag tror på godheten. Jag tror att de allra flesta kan rehabiliteras och återgå till det vi kallar normalt liv.

Finland har förutsatt att våra socialarbetare och vårt barnskyddsfolk ska avgöra från fall till fall om det är till barnets bästa att mamma och barn evakueras samtidigt.

– Ja, det tror jag. Jag hjälper själv gärna det teamet. Man måste bara prata ihop sig innan man åker in.

I lägret säger hon att hon redan har talat om hur mammorna i lag i både Sverige och Finland har rättigheter till kontakt och regelbundet umgänge med sina barn om de omhändertas. Precis som om de satt i fängelse för något brott hemma.

– Jag tror de flesta vill till Finland. I den tyska gruppen finns några kvinnor som hellre skulle vilja till något annat land än sitt hemland.

Nemam Ghafouri blir tyst i luren. Ljuden i bakgrunden blev nyss inneljud, hon åker inte längre bil; skrammel av matlagning, människor som hälsar på varandra.

– Ja, det ska gå, säger hon sedan.

Men hon vill inte säga någonting om hur.