Svensk astronaut tar historiskt steg ut i rymden

I dag är det dags för svensk-amerikanskan Jessica Meir att ta sina första steg i rymden. Hon blir samtidigt historisk eftersom hon får sällskap av kollegan Christina Koch i den allra första helkvinnliga rymdpromenaden.

Egentligen skulle Meir ha genomfört sin första rymdpromenad redan i onsdags, tillsammans med kollegan Andrew Morgan. Enligt Nasas plan skulle de ha fortsatt arbetet med att byta ut rymdstationens batterier. Sedan var promenaden med Koch schemalagd till nästa vecka.

Men en krånglande styrenhet för de nya litiumjonbatterierna tvingade Nasa att stuva om i planeringen. Enheten, kallad BCDU, måste fixas innan utbytet av batterierna fortsätter och det jobbet ska de två kvinnliga besättningsmedlemmarna utföra under fredagen.

När det är klart kommer arbetet med att byta ut den internationella rymdstationen ISS gamla batterier mot moderna litiumjonbatterier att fortsätta.

– Det finns gott om solenergi där uppe, eftersom det är molnfritt, och energin från solpanelerna leds ner till batterier. På grund av brandrisken har dessa batterier tidigare inte varit litiumjonbatterier, men nu är det dags. Passande nog lagom till när dessa batteriers upphovsmän belönas med Nobelpriset i kemi, säger Johan Marcopoulos, kommunikationsansvarig vid Rymdstyrelsen.

Det var den 26 september som Jessica Meir, tillsammans med emiratiern Hazzaa Ali al-Mansoori och ryssen Oleg Skripotjka anlände till Internationella rymdstationen (ISS) som går i omloppsbana cirka 40 mil ovanför jorden. Hazzaa Ali al-Mansoori, som var en så kallad gästastronaut (rymdturist), åkte hem igen efter bara en vecka, men Jessica Meir väntas bli kvar på stationen i över ett halvår.

Promenaden blir Meirs första, och den fjärde för Koch. Nasa skriver att den inleds 14.50 finsk tid. Ordet promenad är egentligen en missvisande term från rymdresornas tidiga dagar – det är ett fem och en halv timme långt, mycket krävande arbetspass.

Eftersom rymdstationens omloppstid runt jorden är 92 minuter kommer de båda astronauterna att få uppleva att solen går upp och ner ett antal gånger.

– De går in perioder som är mörka och perioder som är ljusa, under vilka temperaturen kommer att variera mellan ett hundra grader minus och ett hundra grader plus. Och om de har tid att titta ner mot jorden, så kommer de att få se rätt mycket, säger Johan Marcopoulos.

Dessutom kommer de att rusa fram i en hastighet av 28 000 kilometer i timmen, även om astronauterna själva inte kommer att märka det i tyngdlösheten.

– Nej, det är ju i förhållande till jorden som det går så snabbt. Men det kommer ändå att bli väldigt jobbigt för dem, eftersom det inte är så lätt att manövrera i de där dräkterna, säger Johan Marcopoulos.

Detta blir andra gången som en svensk är ute i det fria i rymden. Eller sjätte, beroende på hur man räknar, eftersom Christer Fuglesang sammanlagt genomförde fem rymdpromenader under sina två rymdresor 2006 och 2009. Under en av dessa råkade han tappa ett skruvhuvud, vilket väckte en viss munterhet nere på jorden.

– Det är inte helt ovanligt att sådant händer, även om det aldrig är roligt att göra det i direktsändning. Men den har nog brunnit upp i atmosfären vid det här laget, antagligen redan efter ett par månader, säger Johan Marcopoulos.

För även om ISS befinner sig i omloppsbana runt jorden faller föremål på detta avstånd ändå sakta ner mot jordens atmosfär, även skruvhuvuden.

– Det gör att man måste dra igång raketerna och puffa upp rymdstationen med jämna mellanrum för att se till att den håller sin bana, säger Johan Marcopoulos.

Rymdpromenaden direktsänds via USA:s rymdstyrelse Nasas tv-sida.