Aerosoler, det vill säga luftburna små partiklar, finns i många storleksklasser. Vi skall först karaktärisera partiklar av storleksklass 0,03 mikroner. Om en sådan partikel körs i en luftström genom ett fiberaktigt material, tyg eller pappersfilter kommer den att fastna där eftersom den på grund av värmerörelsen (den så kallade Brownska rörelsen) även har en betydlig rörelse vinkelrätt mot luftströmmens rörelse och följaktligen kolliderar med fibrerna.

I ett vanligt pappersfiberfilter kan vi med ett mikroskop se att fibrerna är platta med en bredd av cirka tio mikrometer. Vi inser att även hålen i filtret då har en diameter av cirka tio mikroner. (Ett filter måste ju ha hål så att luften eller vätskan kan passera, ändamålet är ju att stoppa upp vissa icke önskvärda partiklar). Ser vi sedan på vad som händer med en partikel av storleksklass 0,3 mikroner inser vi att partikeln nu har en så mycket större massa att partikelns bana inte mycket avviker från luftströmmens bana. Partikeln kommer därför inte att fastna i filtret utan följer luftströmmen genom filtret. Om partikeln sedan är ännu större, 3 mikroner eller större, följer den inte längre luftströmmen som väjer för fibrerna för att komma igenom filtret, utan den fortsätter rakt fram på grund av sin vikt och kolliderar med fibrerna.

Ovanstående resonemang innebär att vi alltid har partiklar av en storleksordning som är svår att filtrera bort, alltså av storleksordningen 0,3 mikroner. Dessa svävar även längre i luften av samma skäl. När kan vi då vänta oss ha sådana partiklar i vår bostadsluft? Vi måste nu skilja på begreppen fuktighet och vattenånga. Vid 100 grader blir vattnet helt i ångform men från 0 grader och kallare finns vattnet endast i form av vätska eller is.

När temperaturen utomhus är låg, nära 0 grader eller lägre, och vi vädrar in denna luft i vår lägenhet tar vi alltså in luft som helt saknar vattenånga. Bostadsluftens relativa fuktighet sjunker snabbt och vintertid kan den relativa fuktigheten speciellt i centraluppvärmda lokaler sjunka till under 10 procent. Vattnet börjar avdunsta från partiklarna vars storlek till stor del består av kondenserat vatten och nästan ingen ny kondensation kan ske eftersom luften är för torr.

De partiklar som i den fuktiga luften varit så stora att de på grund av sin tyngd haft en kort livslängd i luften, har nu blivit så lätta att de svävar mycket längre. Och de följer även lättare med andningsluften in i lungorna. Vi kan bara hoppas att sådana partiklar, av storleksklass 0,3 mikroner, inte innehåller coronaviruset.

forskningsprofessor emeritus, Esbo