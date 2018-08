Svärtat rykte för Åbohjälten efter fler avslöjanden

Hassan Zubier blev känd efter att med risk för livet ha hjälpt människor undan terrorattacken i Åbo i augusti 2017. De senaste dagarna har han hamnat i hetluften igen, den här gången på grund av det han berättat om sig själv.

I sitt sommarprat på Yle Vega berättar Hassan Zubier att han är född 1971 i en förort till London. Pappan kommer från Egypten, mamman från England. Familjen flyttade till Sverige via USA, och när han fyllde 18 gjorde han obligatorisk militärtjänstgöring i Sverige.

1990 säger han sig ha åkt på sitt första FN- uppdrag, till Tuzla i Bosnien. Efter en dag blev de beskjutna, berättar han i sommarpratet.

Också i en intervju för HBL uppgav Zubier att han haft FN-uppdrag i Bosnien, Afghanistan och Mali.

Aamulehti avslöjar ändå att han inte är fredsbevarare. Zubier bekräftar nu också för HBL att han inte haft någon FN-tjänst. Hans erfarenhet från försvaret är, enligt honom, enbart militärtjänstgöringen.

Vad gäller hans sjukvårdsutbildning säger han att han, för många år sedan, arbetat som ambulanssjukvårdare. Däremot är han inte specialistsjuksköterska, vilket kräver svenska Socialstyrelsens legitimation. Därför finns han inte i Socialstyrelsens register, något som Aamulehti lyfter fram och även HBL har fått bekräftat.

Till HBL säger Hassan Zubier att uppfattningen att han skulle vara sjuksköterska eller specialistsjuksköterska är ett missförstånd.

Hassan Zubier öppnar sig om sitt liv för Yle på onsdagen efter tisdagens avslöjande om att han försökt lura till sig ersättning från Statskontoret för uteblivna inkomster som en följd av händelserna i Åbo. Zubier blev allvarligt skadad under dådet och dras ännu med sviterna av sina skador.

– Jag befann mig i en ekonomisk kris. Jag fick panik, säger Zubier till Yle då han motiverar sitt försök att lura Statskontoret på pengar.

– Det var otroligt dumt. Jag tänker inte hitta på några ursäkter, säger Zubier då Yle träffar honom.

I sin ansökan till Statskontoret har Zubier angett att han innan terrordådet arbetade för en ambulansfirma i Sverige. Till Yle säger han att han var sjukledig på grund av sin MS.

Yle har även granskat rättegångsprotokoll ur vilka det framgår att Zubier 2001 fått ett åttaårigt fängelsestraff bland annat för att ha anlagt bränder och för falsklarm.

Zubier säger att han inte är stolt över det han gjort och att han tagit sitt straff.

– Jag fanns inte i brottsregistret före det och jag har inte hamnat där efter det, säger Zubier.

Ur rättegångsprotokollen framgår att Zubier som barn blivit utnyttjad av en pedofil. En problematisk uppväxt ledde till att han som 16-åring hamnade på anstalt efter att ha blivit övergiven av först sin mamma och sedan sin pappa. Detta är en annan historia än den han berättar i sommarpratet på Vega.

Zubier förklarar det nu avslöjade bedrägeriförsöket med sin svåra ekonomiska ställning. Han säger till Yle att han erkänner sig ha brutit mot Finlands lag och att han därför ska ha ett straff.

Han säger att han ändå hoppas att människor förstår hans situation och att man kan förlåta honom.

Egentliga Finlands tingsrätt har beslutat att Zubier har rätt till en engångsersättning på 7 000 euro samt en ersättning på 950 euro i månaden tills han fyller 65 år.

Åklagaren har begärt en utredning om Zubers bedrägeriförsök.

På torsdagskvällen rapporterade Yle att polisen även utreder Zubiers penninginsamling på sajten Go Fund Me. Insamlingen, med titeln "Hassan Zubier's Medical fund", har fått in över 32 600 euro, men enligt Yle har Zubier låtit bli att uppge de lagstadgade uppgifter som krävs för en dylik insamling. I kampanjens upprop saknas insamlingstillståndets nummer, tillståndets beviljare, insamlingsområdet och användningsändamålet.