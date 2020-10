Svarta amerikaner överrepresenterade i polisskjutningar

Under de senaste fem åren sköt amerikansk polis ihjäl tre gånger så många svarta obeväpnade personer jämfört med vita obeväpnade personer, i förhållande till de olika gruppernas befolkningsstorlek, enligt en studie.

Forskare från tre amerikanska universitet har jämfört uppgifter om personer som har skjutits ihjäl av poliser i tjänst mellan 2015 och 2020. Informationen kommer från nyhetsrapporteringar och organisationer och har sammanställts av tidningen The Washington Post, då det saknas samlad nationell statistik.

Under femårsperioden har det rapporterats om 5 367 personer som har skjutits ihjäl av polis. Av de 4 653 dödsfall där det fanns tillräckligt med underlag för en analys fann forskarna att 51 procent av de dödade var vita, 27 procent var svarta och 19 procent hade latinamerikanskt ursprung, medan ursprungsbefolkning och människor med asiatiskt påbrå stod för två procent vardera.

Sett till de olika gruppernas storlek betyder det att ursprungsamerikaner löper tre gånger så stor risk att skjutas till döds jämfört med vita. Svarta personer löper 2,5 gånger så stor risk jämfört med vita.

I 16 procent av dödsskjutningarna var offren (753 personer) obeväpnade.

I denna grupp – och i förhållande till befolkningsstorleken – sköts svarta människor 3,18 gånger oftare till döds jämfört med vita.

Forskarna medger att studien har sina brister då man har begränsats till uppgifter från nyhetsrapporteringen och att man därför kan ha missat incidenter som inte har uppmärksammats av medier. Inte heller har man tagit med händelser när personer har mist livet i polisens förvar, men där inga skott har avlossats, som exempelvis det uppmärksammade fallet med George Floyd tidigare i år.

Studien, som är publicerad i Journal of Epidemiology and Community Health, konstaterar att situationen i stort sett har varit oförändrad under de senaste fem åren.