Svärmor får inte åka hem till Peru – coronan strandsatte utlänningar i Finland

Maria Christina Choque från Peru är en av många utlänningar som blivit strandsatta i Finland på grund av coronaepidemin. Samtidigt som hon försöker ta sig hem, tvingas hon tampas med byråkratin som kräver ett dyrt uppehållstillstånd efter 90-dagars vistelse i Finland.

Kristo Kentala med familj har tillbringat den närmaste tiden på sommarstället i Haxalö utanför Borgå. Kentalas peruanska svärmor Maria Christina Choque som i vårvintras anlände till Finland för att hälsa på sin dotters familj, har vid det här laget också hunnit bli välbekant med den östnyländska skärgården: Hon har upplevt den finska naturen, byggt kojor med barnbarnen och badat bastu.

– Svärmor anlände i februari och det var meningen att hon skulle stanna i några veckor. Men sen förändrades allting i och med coronan och flygen slutade gå. Just nu vill hon inget hellre än komma hem till Peru, berättar Kentala om sin strandsatta svärmors vedermödor att ta sig hem.

Till saken hör att peruaner inte behöver visum om de anländer som turister till Finland. En utländsk medborgare som har visum, kan ansöka om förlängning kostnadsfritt hos polisen om orsaken är ett oöverstigligt hinder som till exempel annullerade flyg. Men har personen inget visum, som in det här fallet, är enda sättet att vistas lagligt i Finland att ansöka om uppehållstillstånd. Det kostar 520 euro.

Maria Christina Choque har varit i kontakt med Perus ambassad som försöker få med henne på ett evakueringsplan som avgår från Frankfurt till Peru på torsdagen. Ännu är det osäkert om hon får plats på planet. Innan dess borde Choque lämna in ansökan om uppehållstillstånd.

– Det bär lite emot att hosta upp med över 500 euro för ett uppehållstillstånd som bara kanske behövs i ett par dagar, eller några veckor beroende på när hon får plats på evakueringsplanet, säger Kentala.

Kentala är rädd att det kan bli problem nästa gång svärmor vill komma och hälsa på sina släktingar i Finland ifall familjen struntar att söka uppehållstillstånd och svärmor stannar i Finland längre än 90-dagarsgränsen tillåter.

Vid Migrationsverket är man medveten om den knepiga situation som har uppstått i och med epidemin. Eftersom den tillåtna 90-dagars gränsen för att få vistas inom Schengenområdet först nu börjar löpa ut för många som fastnade på grund av coronan, har myndigheten hittills bara kontaktats av några tiotals personer. Fler hör sannolikt av sig den närmaste tiden.

Heikki Taskinen, direktör för tillstånds- och medborgarskapsenheten vid Migri, säger att det för stunden pågår intensiva diskussioner för att hitta en mänsklig lösning.

– Vi vill att de här personerna ansöker om uppehållstillstånd. Om Finland skulle se mellan fingrarna och personen sedan reser vidare till ett annat Schengenland, finns risken att personen får problem med myndigheterna i det landet ifall uppehållstillstånd saknas, säger Taskinen.

För stunden pågår diskussioner om att Finland skulle sänka uppehållstillståndsavgiften på 520 euro för personer som uttryckligen fastnat i och med coronaviruset. Uppdaterade direktiv väntas instundande vecka.

– Det här är ett sådant läge då myndigheterna behöver reagera. Vi ser över vilka grunder som förutsätts för att bevilja uppehållstillstånd och ser om det går att justera avgiften neråt. Det skulle hjälpa situationen för de här människorna, säger Taskinen.

På grund av coronaepidemin går det undantagsvis att lämna in ansökan om uppehållstillstånd per e-post eller post. Ansökan registreras samma vardag som den lämnas in. Från och med att så sker, vistas personen lagligt i Finland. Myndigheten börjar behandla ansökan först efter att avgiften är betald.