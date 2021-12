Susanna Mälkki slutar som chefsdirigent för HSO 2023

Susanna Mälkki avslutar sin period som chefsdirigent för Helsingfors stadsorkester sommaren 2023.

Susanna Mälkki och Helsingfors har haft ett kontrakt sedan 2016. Orkesterns klang, programprofilen och det internationella anseendet har haft ett klart uppsving under hennes period. Under hennes ledning har HSO haft flera internationellt betydande kompositionsbeställningar och blivit bjuden att besöka ledande konsertscener i världen. De inspelningar som gjorts under Mälkkis tid har prisats – GRAMMY-nomineringen för Riddar Blåskäggs Borg-inspelningen som senaste exempel. Efter säsongen 2022-23 kommer Mälkki att fortsätta besöka HSO som chefsdirigent emeritus.

– Åren som Helsingfors stadsorkesters chefsdirigent har haft stor betydelse för mig och jag är oändligt stolt över allt som vi har fått till stånd tillsammans. Det är en stor ära att fortsätta i rollen som chefsdirigent emeritus, berättar Mälkki