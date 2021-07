Superstjärna anklagad för övergrepp i Kina

Rapparen och sångaren Kris Wu är en av Kinas största artister. Nu anklagas han för att ha begått sexuella övergrepp, rapporterar Hollywood reporter.

Flera av Kris Wus största partners, varumärken som Louis Vuitton, Bulgari och Porsche har sagt upp sina samarbeten med artisten.

Ett före detta fan, Du Meizhu, hävdar att Wu bjudit hem henne för en audition, gett henne alkohol tills hon somnat och sedan våldtagit henne.

Du Meizhu, i dag 19 år, hävdar att hon var 17 vid tillfället och även att hon känner till minst åtta andra kvinnor som haft liknande upplevelser i möten med Wu.

Wu nådde framgång med K-pop-bandet Exo men återvände till Kina för en solokarriär som rappare, sångare och skådespelare. Han har synts i många lokala kassasuccéer samt flertalet Hollywood-filmer, som XXX: The return of Xander Cage och Valerian and the thousand planets.

Anklagelserna har lett till ramaskri i offentligheten och på sociala medier i Kina, där många kräver att stjärnan ska lämna underhållningsindustrin och landet.

Wu har nekat till alla anklagelser och hävdar att han kommer att stämma sitt före detta fan för ärekränkning.