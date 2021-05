"Super League ett slag i ansikte på damfotbollen"

Damernas Champions League får både nytt utseende och nya ekonomiska förutsättningar nästa säsong. Det här är de viktigaste punkterna i Uefas uppdaterade format för 2021–2025:

+ Nytt upplägg där gruppspel med 16 lag införs för första gången. Fyra lag – regerande segraren och mästarna från de tre högst rankade ligorna – går direkt till gruppspelet. Övriga lag, bland annat tre från damallsvenskan, får kvala in. Svenska ettan och tvåan, Häcken och Rosengård, går in i det andra kvalspelet medan trean, Kristianstad, går in redan i det första.

+ Ökade prispengar till totalt 25 miljoner euro. De klubbar som når gruppspelet är garanterade minst 400 000 euro, fem gånger mer än vad en plats i åttondelsfinal inbringade i år. Det lag som vinner turneringen drar in 1,5 miljoner euro.

+ Pengarna kommer från tre delar: ett nytt centraliserat sponsor- och rättighetsavtal, egna investeringar från Uefa samt, för första gången, intäkter från herrturneringar.

+ 23 procent av pengarna öronmärks till en "solidaritetsfond", där pengarna är tänkta för klubbar som inte deltar i de europeiska toppligorna. Ju längre ett lag tar sig i Champions League, desto mer pengar går till det lagets liga.

+ Videodomarsystemet (VAR), som tidigare bara använts i finalen, införs från och med kvartsfinalerna.

Källa: Uefa.