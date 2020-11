Världseliten i längdskidor ska tävla i åtta olika länder. Samtidigt tar den globala pandemin ny fart. Med tre veckor till premiär är det fortfarande oklart om och hur tävlingarna blir av.– Det känns inte jättekul, säger Jonna Sundling.

Svenska längdskidåkaren Jonna Sundling laddar just nu för premiären i Ruka 27–29 november.Men att ge sig ut i en världscupcirkus som just nu ser ut att gå i åtta olika länder under en pågående pandemi...